Calleja: "No me gusta ver sufrir así al Málaga"

Javi Calleja fue futbolista del Málaga. Jugó tres temporadas, con un ascenso a Primera y un grato recuerdo de profesionalidad y bonhomía. Este domingo regresa a La Rosaleda como entrenador del Villarreal, del que se hizo cargo tras la destitución de Fran Escribá después de brillar con los juveniles y el filial amarillo.

Calleja habló este viernes en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Villarreal y se refirió a la situación de su antiguo club. "Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa con el Málaga y no me gusta verlos sufrir y verlos en la situación en la que están. Me acuerdo del ascenso y de una muy buena temporada en Primera División. Tengo allí grandes amigos, gente que sigue en el club y con los que conviví tres años, pero ahora mismo nos enfrentamos y nuestra obligación es ganar”, siguió.

También se refirió a Pablo Fornals.El canterano malaguista se marchó este verano y ello precipitó la descomposición deportiva de la entidad. En su momento se le criticó bastante a través de redes sociales. “Yo creo que no le va a afectar lo que puede vivir allí, es un chaval con un carácter fuerte. Creo que sabrá centrarse en el campo y no afectarse por lo que pase en la grada. Es un chaval joven, pero con un carácter muy fuerte. Por lo que creo que su rendimiento va a ser alto. Le puede motivar”, dijo el madrileño.

"Somos dos equipos que luchamos por objetivos diferentes, ellos están en una situación muy complicada, pero creo que van a dar la cara y luchar hasta el final, apurarán sus opciones, por lo que buscarán ganar este partido y no nos lo van a poner fácil, no queremos fallar", decía sobre la previsión de partido que espera.