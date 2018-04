Javi Calleja confía en la dureza mental de Fornals

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, confía en la madurez de Pablo Fornals, que regresa hoy a La Rosaleda después de su polémica salida del Málaga el pasado verano: "Yo creo que no le va a afectar lo que puede vivir allí, es un chaval con un carácter fuerte. Creo que sabrá centrarse en el campo y no afectarse por lo que pase en la grada. Es un chaval joven, pero con un carácter muy fuerte. Puede que hasta le motive más. Por lo que creo que su rendimiento va a ser alto".

Sobre el Málaga, Calleja entiende el contexto: "Ellos están en una situación muy complicada, pero apurarán sus opciones, por lo que buscarán ganar este partido y no nos lo van a poner nada fácil". Además, recuerda que a los amarillos se les da mal medirse a rivales de la zona baja: "Si la estadística dice que sufrimos con los de abajo no es casualidad y tenemos que analizarlo. Debemos tener la actitud y el trabajo que demostramos con el Atlético de Madrid en este próximo partido".

No puede olvidar su paso por Málaga el técnico madrileño: "Para mí es muy especial, tengo muy buenos recuerdos. Conseguimos un ascenso y luego una muy buena temporada en Primera. Todavía tengo grandes amigos, gente que sigue en el club y con los que conviví tres años, pero ahora mismo nos enfrentamos y nuestra obligación es ganar. No me gusta ver al Málaga sufrir, verlos en esta situación".

Sobre un posible cambio de sistema en este partido, Calleja dijo que es una posibilidad porque no es un técnico de ideas fijas y no se cierra a un solo sistema, pero siempre sin renunciar al balón, puesto que la idea es "intentar tener la pelota, llevar la iniciativa, el control de juego y buscar ser protagonistas".