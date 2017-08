Javi García, muy cerca del Betis

El futuro de Javi García debe resolverse en las próximas horas y todo apunta a que será como verdiblanco. Pese al fuerte interés de Míchel por llevarlo a Málaga, como aireó en la rueda de prensa del pasado sábado para generar la respuesta inmediata del jeque, el Betis tiene un acuerdo ultimado con el Zenit y pagará 1.5 millones por el traspaso del centrocampista, quien a su vez firmaría un contrato de cuatro temporadas.

Míchel ha insistido en la operación porque consideraba a García un hombre esencial para darle consistencia al centro del campo. Le conocía bien de su etapa en el Madrid y sabía lo que podía dar. Pero Al-Thani no acababa de ver la operación y públicamente dijo que "no es un objetivo del Málaga". Previamente, Míchel había afirmado que Javi García quería venir al Málaga y que si por el jugador fuera llegaría al día siguiente. Ayer ya no jugó el Zenit-Spartak de la Liga de Rusia.