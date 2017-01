Javi Gracia le desea "lo mejor porque es un amigo"

Aunque ya ha habido dos entrenadores tras él, hace apenas medio año que Javi Gracia dejó el banquillo del Málaga. Todo está muy reciente, así que es normal que siga la actualidad de un club en el que parecía que iba a hacer carrera. Ahora que descansa en Pamplona aprovechando el parón de la liga rusa, el entrenador del Rubin Kazan está al tanto de todo. Por eso sabía perfectamente que el Gato Romero era el nuevo inquilino de La Rosaleda. Y se alegró por ello. "Le deseo lo mejor a él personalmente, porque lo considero un amigo, y al Málaga, porque al club y a la ciudad siempre les deseo lo mejor", comentó en El Larguero de la Ser.

El entrenador pamplonica echó balones fuera en torno a lo que pasó con Juande Ramos. "Me ha pillado en España, lo he seguido, pero no sé los motivos por lo que ha sucedido todo eso", se limitó a decir, aunque dejó claros sus buenos deseos: "Tras un periodo de necesidad, el club se va estabilizando. Poco a poco ha dado un paso, se han retenido a jugadores importantes como Camacho o Rosales. Creo que se puede ir avanzando, y confío en que en la segunda parte de la temporada, tras una primera parte con lesionados y situaciones difíciles, puedan aspirar a mejorar la situación cómoda en la que están. Desde la distancia los apoyo".