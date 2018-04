Al-Thani avisa a De la Torre y Bendodo

El jeque Al-Thani, presidente del Málaga CF, concedió una entrevista a La Opinión de Málaga. Habitualmente utiliza las redes sociales para expresarse y recientemente respondió por ahí a las críticas de Francisco de la Torre y Elías Bendodo, alcalde y presidente de la Diputación, respectivamente.

Esta vez fue más allá. Explicó el motivo por el que no viene por Málaga desde el año pasado. "El señor Francisco de la Torre sabe que Catar está bajo un bloqueo político y en este momento tengo que solidarizarme con mi casa, que es este país. Seguiré aquí y no tengo planeado salir de mi hogar mientras continúe un bloqueo tan injusto como el actual. Eso no quiere decir que no esté pendiente de todos los hechos relacionados con el Málaga CF. Conozco verdaderamente todos los acontecimientos vinculados al club", decía Al-Thani, que explicaba que tres de sus hijos (Nasser, Nayef y Hamyan) están en Málaga con frecuencia: "Mi familia tiene plenos poderes para tomar cualquier decisión en beneficio de Málaga".

"Por supuesto que quiero mantenerme al frente de esta entidad. Repetidamente he declarado que esta entidad funciona con mi propia sangre y que tenemos varios planes de acción para el óptimo desarrollo del club como emblema para Málaga y su provincia. Le invito a que contacte directamente conmigo. Mi oficina como le he dicho muchas veces siempre estará abierta para él", terció el jeque cuando se le preguntó por la posibilidad que deslizaron De la Torre y Bendodo de que diera un paso al lado, al tiempo que desgranó algunos detalles que, entiende, revelan que las instituciones no apoyan del todo al Málaga: "El estadio donde se entrena el Málaga por la mañana o por la tarde se llama Ciudad de Málaga. La pregunta es por qué se envía la factura eléctrica completa a nosotros como entidad. No utilizamos la luz por la mañana o por la noche. Él sabe que no entrenamos nunca por las noches. ¿No es extraño?"

El ataque a las instituciones se recrudeció. "A De la Torre le queda un año como alcalde y aparecer permanentemente en prensa es lo que ahora le preocupa. Habló incluso el mismo día que Elías Bendodo y será lo que venga a partir de ahora. Pero le digo que no va a conseguir lo que quiere apareciendo ante sus posibles votantes en los hombros del Málaga, por encima de este club, tal y como ha hecho recientemente", al tiempo que amenazó con consecuencias más graves: "Sobre sus palabras hacia mi persona quiero dejarle claro que hablar de la familia Al Thani es hablar de la familia que gobierna Catar. Esta línea roja no debe cruzarla. Si quiere tensar las relaciones entre el Gobierno de Catar y el de España, que repita lo que ha dicho y ya veremos lo que sucede. Sabe perfectamente que soy el jeque Abdullah bin Nasser Al-Thani y no el señor jeque".

Sobre la situación deportiva, Al-Thani dijo que "no es el momento de hablar del equipo ya descendido, como muchos plantean ahora en sus crónicas. Todavía hay posibilidades matemáticas. Es cuestión de respeto a todos y cada uno de los integrantes del club en este momento. Bendodo y cualquier persona que siga los partidos en La Rosaleda puede ver cómo miles de aficionados siguen llenando las gradas y apoyando a los jugadores en cada encuentro", señaló Al-Thani: "Vamos a seguir dando amor de corazón a la entidad para definitivamente convertirnos en un club de elite, un modelo en toda Europa. Este es nuestro objetivo. Con la ayuda de Alá lo lograremos. No obstante, me gustaría ver también al alcalde de Málaga o al presidente de la Diputación apoyándonos en todo momento, no haciendo campaña electoral a costa de nosotros y de una entidad con tanta historia como el Málaga".

"Hubo muchas cuestiones que como todos sabemos corresponden, sobre todo, a la anterior etapa de Francesc Arnau como máximo responsable de la parcela deportiva. Llegó un momento en el que se perdió la confianza. Pero prefiero no dar más detalles sobre este tema. Ya habrá tiempo de analizar los fallos cometidos, de aclarar determinadas cuestiones y de mirar hacia el futuro", sentenció Al-Thani.