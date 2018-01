Jony está en Gijón esperando el OK y Paul Baysse ya luce nueva camiseta

Jony Rodríguez se despidió ayer de sus compañeros, se desearon suerte y se emplazaron a volver a verse en un futuro mejor. El suyo, particularmente, estará ligado al Sporting de Gijón en cuanto pase el reconocimiento médico y terminen de firmarse los contratos, Formalismos puros y duros. Así que pronto se espera que el Málaga haga oficial la cesión del extremo zurdo, ya en Gijón.

De uno que regresa a casa, a otro que también lo hizo. Paul Baysse luce la camiseta del Girondins de Burdeos, el equipo de su tierra, de sus amores. "Tuve la suerte de que esto se materializara gracias a la profesionalidad de todos. Es un sueño hecho realidad", dijo en su presentación. En Málaga no deja legado deportivo, pero sí un millón de euros, que podría incrementarse en otro medio 'kilo' si se cumplen unos bonus.

Pero Baysse no se va dolido, todo lo contrario, hasta compartió un emotiva carta en un castellano razonablemente decente para los meses que ha estado en España: "Malaguistas, he aprendido vuestro idioma, he descubierto vuestra cultura, vuestra espectacular ciudad y sobre todo he llevado vuestra camiseta blanquiazul con mucho orgullo. Me acogieron magníficamente y nunca lo agradeceré lo suficiente. Tengo la oportunidad de volver de nuevo a mi ciudad, al club de mi corazón. Quiero dar muchas gracias a todos, mis compañeros, mis hermanos, a toda la gente que trabaja en el club. Me ayudaron mucho a adaptarme y no lo voy a olvidar. Mi familia y yo tenemos muy buenos recuerdos. Un abrazo muy fuerte a todos, mucha suerte".