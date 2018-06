Jony: "¿Seguir? El Málaga no pondrá las cosas fáciles"

Jony Rodríguez es otro de los nombres propios del Sporting y el Málaga al mismo tiempo. Su futuro está en el aire ahora mismo... "En cuanto a mi compromiso no hay dudas, me voy con una espina clavada porque quería subir con mi equipo a Primera División y seguir aquí. No va a ser posible, a mirar hacia adelante y ojalá este equipo vuelva", aseguró.

Al poco, matizó: "Otra cosa es que el club me comprase, pero el Málaga no va a poner las cosas fáciles a un rival directo. Nunca he tenido problemas en jugar en Primera o en Segunda con el Sporting, pero era muy complicado que siguiese si no se subía. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo".

"Es todo tan reciente que esos temas es imposible que se hablasen ya. Yo sabía que el club lo iba a intentar hasta el final en caso de ascenso, pero así es complicado", insistió.

Acerca de Baraja, defendió su trabajo. Quién sabe si pronto se cruzarán sus caminos en Málaga: "El míster ha hecho un trabajo excepcional con todos, le dio una vuelta al equipo que necesitaba. Él ha hecho una labor buenísima, todos los jugadores estamos muy agradecidos. Para mí es el técnico ideal para seguir aquí".