Jony y su autocrítica constructiva

Jony está en boca de todos desde el mismo momento en que trascendió su posible fichaje hasta ayer mismo. De los que se entusiasmaron con su llegada. De los que conectaron con él en su simpática presentación con Keko. De los que critican su mal rendimiento. De los que le defendieron por el famoso cambio de Juande y de los que pensaban que se lo merecía. De los que aún confían en que esta temporada rompa su fútbol. Y en la suya propia. Ayer volvió a aparecer en zona de prensa para hacer lo que debe: autocrítica. Pero ya pasaron los momentos destructivos que tanto daño le hicieron, ahora le toca alzar el vuelo.

"En mi situación el primer culpable soy yo, hay que ser realistas y no esconderse. El que no está dando todo de mí soy yo", comentó por un lado con sinceridad, pero por otro cerró la puerta a posibles recaídas morales: "La ilusión siempre la he tenido, siempre he confiado en mí y en mis posibilidades, nada me va a derrotar, nadie me ha regalado nada y si estoy aquí es porque me lo he ganado". Y algo que siempre considera un atenuante, nunca una excusa: "Es verdad que los jugadores también necesitan continuidad y a lo largo de esta temporada no la he tenido, sólo al principio, cuando al equipo le cuesta rodar tras la pretemporada".

"Ahora mismo no es momento de pensar en individualidades. Mi temporada no es la esperada, todos lo sabemos y yo el primero. Pero ahora lo que prima es el colectivo, y estar centrados en el equipo. Me gustaría tener otra situación, esta temporada se ha dado así, toca aceptarlo y en las siguientes estar a otro nivel", ahondó el veloz zurdo, cuyo último partido, en Butarque, dejó trazos de un futbolista que puede ser recuperado para la causa.

Ahora, con Míchel, espera que cambien su suerte y la del equipo. "Es un entrenador nuevo que viene con otros métodos, con otra filosofía distinta a la que teníamos. Cada entrenador es un mundo, Míchel viene con una idea clara de juego y estamos en una situación en la que a él le gustaría hacer más cosas, pero lo más importante ahora es sacar la permanencia adelante y, aunque hemos mejorado en muchos aspectos, lo que cuenta en el fútbol son los resultados", contó Jony, que confía en la comunión con La Rosaleda para sacar la situación adelante.