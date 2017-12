Uno de los jugadores que parecen en la lanzadera para marcharse este verano es Jony. El de Cangas del Narcea no ha encontrado nunca su sitio en el Málaga desde que llegara la temporada pasada y en esta apenas suma 379 minutos entre Liga y Copa. De hecho, suma seis jornadas seguidas del campeonato doméstico sin ser convocado por Míchel. Así las cosas, el centrocampista blanquiazul ya ha abierto la boca para replantearse dónde está su futuro y el Sporting, donde brilló antes de recalar en la Costa del Sol, es su lugar favorito.

"Me gustaría volver al Sporting, siempre lo dije, pero no sé cuándo va a ser", señaló Jony para el diario El Comercio en estos días que pasa en su tierra natal. El asturiano es consciente del delicado momento que pasa en Málaga y, aunque su prioridad es mostrar su fútbol en La Rosaleda, no vería con malos ojos una salida si ve que la situación no cambia: "En todos los mercados de invierno sale mi nombre. Es verdad que estoy en una situación difícil. Confío en darle la vuelta. Si me dicen que no cuentan conmigo, estudiaré todas las posibilidades que pueda tener".

El presidente del Sporting de Gijón Javier Fernández ya tuvo buenas palabras para el -por el momento- jugador del Málaga, como recogía precisamente El Comercio. "A mí Jony me parece un buen jugador", comentaba, y creía que él no sería "un problema para que venga un jugador, sobre todo uno como Jony", en referencia a la polémica salida del zurdo de El Molinón tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato.