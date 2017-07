Jony, con una sobrecarga, se quedó fuera de la convocatoria

Dentro del banco de pruebas que Míchel quería para este partido, no pudo contar con un lesionado de última hora. Se trata de Jony, quien a última hora quedó descartado del choque por culpa de una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda. A priori, no parece importante como para pensar en una convalecencia larga, pero no tenía ningún sentido arriesgar con él en un amistoso como el de ayer.

El extremo asturiano fue expulsado en el partido ante el Hertha Berlín del pasado domingo y, aunque en un principio podía parecer que se trata de un castigo, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que Jony ha llegado a la pretemporada demostrando muchas ganas de ser el futbolista que todos esperan, así que este parón, a expensas de conocer por cuánto tiempo será, no le viene nada bien en su objetivo de ganar enteros en las alineaciones de Míchel.

Tampoco se vistieron los otros lesionados, Ontiveros y Juanpi, ni el descartado Michael Santos, quien accedió a venir a la concentración de Holanda pese a que el técnico ya le comentó que no iba a contar con él durante los encuentros amistosos. Igualmente, comoquiera que Míchel optó por Roberto y Gönen para este encuentro, tanto Andrés Prieto como Samu Casado quedaron descartados. Quienes sí estuvieron en el partido fueron Kuzmanovic y Gönen. Al serbio no le dio tiempo a llegar para jugar en los dos bolos ante Hertha y Duisburgo, mientras que el turco había sido el descartado para esos choques.