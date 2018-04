José: "El vestuario está hundido, son excelentes personas"

José González, técnico del Málaga, asumió en el Ciudad de Valencia la realidad que muchas veces parecía que no veía. Igual era un caparazón para obviar la realidad, pero ahora ya no hay red.

"No merecemos lo que estamos viviendo en estos momentos. Hicimos muchas cosas mal a lo largo de la temporada. Este partido lo vi en muchas ocasiones. Lo vi muchas veces", resumía el técnico gaditano. "Estos jugadores no se merecen lo que les está tocando vivir. El fútbol te da en unos momentos y en otros momentos te quita. No hay que hacer reproches individuales. Han dado el máximo en cada entrenamiento. Cuando acabó el partido estaban tirados en el césped porque no pueden dar más. Igual ha sido por mi incapacidad o por la de ellos. No nos merecemos esto".

"Hace unas semanas dimos un palo en el 85 ante el Deportivo de la Coruña... Y en el 90' perdimos ante Las Palmas. El equipo no se presentó inferior en ninguno de los partidos. Hoy en el minuto 80 saco otro delantero. En otras ocasiones te vale el empate. En Coruña acabamos con tres delanteros porque necesitamos los tres puntos", proseguía José, que es el técnico notario del primer descenso desde 2006: "El vestuario está destrozado. Tengo un gran grupo ahí dentro. Hay muchos de ellos que han entrado en la convocatoria porque se lo merecen. Están hundidos. Son excelentes personas".