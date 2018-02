José: "Hemos preparado todo para hacerle daño al Atlético"

José González compareció antes del partido del Málaga ante el Atlético de Madrid. El técnico disputa su cuarto partido al mando del equipo. Dos empates y una derrotas son sus números y ahora tiene el reto de sumar una victoria ante el segundo clasificado en la competición.

"La realidad es que no ganamos y jugamos ante un rival complicado, tenemos un déficit realizador y ellos encajan poco. Pero no creo que ellos piensen que les será fácil. Nos hemos ganado el respeto, además nuestra afición nos ayudará de forma incondicional", decía José González.

La falta de definición es uno de los problemas con los que se encuentra el técnico gaditano. "Trabajamos en la puntería, insistimos, tenemos que generar más ocasiones. Antes pensaba que necesitábamos llegar más, pero ahora creo que estamos ya en el punto de fortuna, estamos cerca de que hagamos goles, qué mejor que mañana, vamos a tener pocas ocasiones. Veo al equipo fresco de mente pese a los que está cayendo semana tras semana. Me hace estar esperanzando", reflexionó.

Huye del pesimismo José González pese al tremendo calendario que viene. "La vía no es irreversible jamas. Será un partido de dos equipos que pretenden ser correosos, difíciles para el rival. Ellos tienen una dosis de calidad que quizás nosotros no tengamos, pero nosotros lo tenemos que compensar con esfuerzo, es para nosotros más complicado el partido que para ellos, pero también más importante.Creo que la afición iguala el partido. Será un partido competido. El equipo del Cholo tiene muchas facetas diferentes. Una es el contragolpe, otra es la pelota parada, pero se adapta a distintos estilos, se va a parecer a un estilo que hemos estudiado. Hemos preparado todo para hacerle daño, pero no jugará a una única cosa".