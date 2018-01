"Trabajo, dedicación y optimismo", la receta de José

"Trabajo, dedicación y optimismo". Fueron las tres palabras mágicas que pronunció José González, nuevo entrenador del Málaga, en Canal Sur Radio, en el programa La Gran Jugada. Las primeras públicas desde que se consumó su contratación por el club malaguista.

“Sabemos que los jugadores y el equipo están en una racha difícil, complicada, ellos deben estar tocados anímicamente, pero hay que insuflar otro aire fresco al equipo y a la afición. No sé las razones reales, por eso quiero informarme exhaustivamente durante toda esta semana”, afirmó José, que en la campaña 2015/16 logró salvar al Granada en una situación complicada, a menos jornadas aún del final de la Liga. Aboga por el partido a partido para comenzar la escalada. "No pienso más allá del partido del lunes en Éibar. Es mi mentalidad y es lo que quiero transmitir. El único objetivo exclusivo es ganar en Éibar y para eso vamos a trabajar, un buen resultado que cambie la dinámica".

"Salvar al equipo es un reto difícil, pero no imposible. Si no estuviera convencido no iniciaría esta etapa", sentenció José, que este lunes será presentado y que llega con su propio equipo.