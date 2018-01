José: “Lo que transmite el jugador me hace ser optimista”

José González compareció en la previa del choque ante el Girona. El técnico, que llegó con aire nuevo, reconoció que sumar en Eibar ha tenido impacto en el ánimo colectivo. “Presión ya tenemos bastante, están muy motivados. La atención que tienen en todo lo que hacen, cómo captan el mensaje, cómo están deseosos de información… Veo a la gente enchufada. Me hace ser optimista lo que me transmite el jugador”, comenzó el técnico.

El gaditano, que subrayó que “de aquí a final de liga hay que pensar en la victoria, estima que el grupo necesita ver la “luz”. “Necesitamos engancharnos a una posición donde a un partido veamos la luz, para que veamos que podemos enganchar la salvación. Esta semana los rivales tienen enfrentamientos difíciles y puede resultar fundamental sumar de tres en tres”, comentó José, que ve como sus ideas se van traduciendo en el césped: “Enhebrar un equipo en ataque lleva mucho tiempo. En defensa con actitud y concentración puede parecerse en poco tiempo. El concepto básico creo que está pillado, pero luego en el campo pueden comportarse más por estímulos individuales”.

Un entrenamiento necesitó Samuel para entrar en una lista, un jugador en el que el entrenador tiene puestas grandes esperanzas. “Está con muchísimas ganas, viene con ilusión renovada a su casa. Tiene una experiencia ya y puede ser muy válido desde el primer partido. Viene con ánimos de sentirse futbolista, viene a sumar y por eso lo llevo”, explicó del de La Luz. Se quedó fuera, por segunda vez, Ontiveros. “Tenemos que pensar en los que están, me gustaría llevármelos a todos. Tengo que tomar decisiones, que a veces resultan dolorosas, aunque no tengo nada contra ningún futbolista”, admitió del marbellí.

Mañana espera el Girona, una de las gratas sorpresas de la liga. Tuvo parabienes el técnico para los de Machín. “Saben a lo que juegan, no tienen presión y jugamos contra un equipo. En ese sentido pueden estar por encima de nosotros, pero en el de la ilusión….Nosotros deseamos más el partido por la situación en la que estamos”, alabó.

El capítulo de entradas no se cerró con Samu García, como confirmó José González. “Hay posibilidad de que se incorporen más, pero en los 19 que están ahí son en los que me tengo que centrar. Van a venir más”, aseveró el técnico, que prefirió no pronunciarse sobre Ideye por más que su llegada sea oficiosa: “No puedo pensar en Ideye, voy a pensar en Samu, En-Nesyri, Juanpi, en los que nos van a sacar el partido. Mario Husillos está trabajando en ellos”.