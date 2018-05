José: "Nos podéis decir que somos muy malos"

"Es el momento de agachar la cabeza y aguantar. No te puedes imaginar la sensación de estar ahí sentando en el banquillo, peleando solo por la dignidad. Al final todos somos personas. Era un partido para empezar ganando. Si te pones por delante en el marcador estás más cómodo. Hemos tenido ocasiones para empatar", decía José González minutos después tras la derrota por 3-0 ante el Alavés en La Rosaleda y, pese a la mala imagen de su equipo, resaltaba: "Hay gente que ha dado la cara. No hay sinvergüenzas en este equipo. Nos puede decir que somos muy malos, malísimos. Pero tengo la conciencia muy tranquila. Hay jugadores que están dando la cara. Tenéis motivos para pegar, y me puedes decir que 'eres muy malo, malísimo'".

Uno de los jugadores más señalado hoy por la afición ha sido Roberto Rosales, sobre lo que José ha comentado que "si hay alguien en el vestuario que no tiene culpa es él". "Su comportamiento es intachable. No estoy contento con lo que le ha tocado vivir. No estoy contento por mí y por cómo se tiene que estar sintiendo él. No se lo merece", añadía.

Hoy era el Día de la infancia en La Rosaleda, aunque fue escasa la entrada, el técnico malaguista comentó al respecto que "el padre que viene con su hijo quiere disfrutar, lo que menos deseaba era recriminarle a sus jugadores. El espectáculo para los chavales no ha sido agradable. El otro equipo suelto, con la temporada hecha... Culpables, nosotros. El aficionado que nos grita y nos pita tiene toda la razón".