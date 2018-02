Jose: "¿El penalti de En-Nesyri? Ha habido un error"

José González apareció en la sala de prensa de San Mamés lógicamente enfadado con el resultado. Volvió a insistir en que el equipo juega mejor de lo que dicen los puntos (2 de 18 bajo su mandato) y fue cuestionado por un lance polémico, el penalti que lanzó En-Nesyri. Confirmó que no era el jugador elegido.

"Ahí ha habido un error que se queda entre nosotros, tiene 20 años y es osado... No me gusta señalar. No es momento de señalar, es el momento de estar unidos. Se puede fallar. Pero quiero destacar el carácter del equipo en todo el partido", señalaba el técnico gaditano.

"Tiene muchas lecturas esa cuestión. No quiero centrar el postpartido en esto", se defendió José cuando se le insistió por la decisión unilateral del marroquí: "Igual otro compañero lo hubiera fallado. Si el futbolista está motivado igual el otro no. No voy a abrir debate por ello ahora. Tenemos un partido el miércoles. Este equipo no está dividido y esta cuestión no lo va a hacer. Ha dado la cara y ha hecho un partidazo con 20 años. Ha generado muchas inquietudes en el rival. Los chavales se equivocan, si lo hubiera fallado no estaríamos hablando de esto".