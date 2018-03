José: "Yo más no puedo dar"

José González se mostró, lógicamente, descorazonado tras una nueva derrota. Es la séptima consecutiva, la peor racha de un entrenador al frente del Málaga CF. 2 puntos de 29 es su raquítico balance.

"De los 6 primeros clasificados, cinco han pasado por aquí. Nuestra tara es la enorme falta de gol. Y en dos semanas van a venir el séptimo y el segundo. Falta de trabajo y de entrega no existen. No tengo un pero que ponerle a los futbolistas", decía el técnico gaditano, que reconocía que había llegado a su tope, en una reflexión que obliga, valga la redundancia, a reflexionar: "Yo más no puedo dar. Tengo que seguir trabajando y dar con las teclas necesarias para que el equipo logre esa victoria que nos permita seguir compitiendo. Los entrenadores somos producto de los resultados"

"El Málaga no está haciendo el ridículo. Han pasado por La Rosaleda grandes equipos, como el Valencia, el Atlético y el Sevilla y hemos competido y con opciones de ganar. Se está dando el máximo", respondió José cuando fue cuestionado por si su equipo estaba haciendo el ridículo, al tiempo que afirmó que entendería su destitución: "Creo que el club ya tomó una decisión hace unas jornadas. Y si la toma ahora, lo entendería. Pero si no la ha tomado, es porque el trabajo que se está realizando no es tan malo".