José: "La situación es prácticamente desesperada"

El Málaga se queda casi sin constantes vitales en Primera División tras caer en Riazor. Queda hundido en el último vagón de la tabla, a 11 puntos del oxígeno con 21 puntos encima de la mesa. No pierde el ánimo, al menos con un micrófono mediante, José González. "No tenemos el premio que nos merecimos, cualquiera que haya visto el partido puede pensar que el Málaga no es un colista al uso, que no debería tener los puntos que tiene. Nos llevamos poco para lo que hicimos", comentó el técnico, que acabó satisfecho: "El equipo ha perdido por valentía, por ir a por el partido. Nos volvimos más verticales y hubo pérdidas. Faltó remate porque no acabamos jugadas, faltó claridad. La sensación es que la incertidumbre existía en el área del Dépor, es algo que pasó todo el año. Estoy satisfecho con mis futbolistas".

El técnico gaditano no vio claro el penalti. “Me tengo que guiar por la opinión de terceros, me dijeron que era más que dudoso. Con un equipo que se está jugando la vida tenía que ser más que claro. Me dejo guiar por terceros, tengo que ser franco porque no lo he visto”, reconoció José, que añadió: “A Lahoz le tengo un profundo respeto porque intenta acercarse al mundo de los futbolistas y los entrenadores, pero en el descanso le he dicho que se ha equivocado, pero es humano”.

No levanta la bandera blanca el entrenador del conjunto de Martiricos. “Con el ánimo que tengo la situación es prácticamente desesperada, solo pienso en el Madrid. Con el Celta fuimos superiores y tiramos al palo en el descuento. El equipo da buenas sensaciones, le pitaron al Bilbao, al Celta, estuvieron descontentos con el Dépor...pero no tenemos premio”, cerró.