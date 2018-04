José González se pone delante del toro

José González sale de la cueva y se pone delante del toro. No estaba concediendo entrevistas, pero el triunfo ante el Villarreal ha servido para que haga algo más que las ruedas de prensa. "Le pudimos dar una pequeña alegría a nuestra afición, una pequeña satisfacción. De ganar en Riazor nos pondríamos con 20 puntos y muchas jornadas por delante. Tengo la esperanza de ver un rayo de ilusión, nunca se sabe. Sé que va a ser difícil, tienen mucha calidad y para ellos también es tranquilidad. Pero estoy tranquilo porque sé que el equipo va a competir. Nos falta ser más resolutivos y más dañinos, pero competimos. Nos falta gol, último pase, definición... Vamos a ver si se inicia una racha tras la victoria ante el Villarreal. Ahora el calendario, teóricamente, se pone más benévolo", aseguró en El Pelotazo de Canal Sur.

"Nunca había estado en una situación así, con un equipo tan descolgadísimo. Me imaginaba que el vestuario tendría que ser un infierno, que se culparan unos a otros, y no es el caso. El vestuario del Málaga es impecable, es un grupo fantástico, existe camaradería y son gente comprometida en el trabajo diario y en cada partido. Sé que eso no vende, es difícil de entender, pero a lo mejor es que todos somos limitados y no damos para más. De lo que no cabe duda es que existe profesionalidad, orgullo y una tremenda dignidad. Lo hemos visto en casi todos los partidos, que se nos han ido por cuestiones mínimas, suerte, acierto o incapacidad de nosotros", explicó el entrenador del Málaga.