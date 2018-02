José: "Querer y no poder"

Lejos queda ya la versión risueña con la que se presentó José González, optimista y creyente. Ayer volvió a hablar en sala de prensa tras el partido y su semblante era similar al de los últimos tres. Sin puntos, sin gol y con un rival que generó bien poco para llevarse los puntos, el rostro del gaditano reflejaba una nueva decepción y achacó lo sucedido a la "mala fortuna".

"Nos encontramos con un partido totalmente adverso. Con un rival que no encaja. El partido se puede resumir en un querer y no poder, pero con mucho corazón. Es que Roberto no hizo ni una parada. Eso habla bien del equipo", resumía así el técnico la derrota ante los colchoneros y a lo que añadía: "El Atlético no se mostró superior al Málaga. Nos falta esa pizca de suerte. La situación se vuelve angustiosa porque necesitamos puntuar de tres en tres y no lo hacemos. El equipo podría bajar los brazos pero se levantó. No se está dando, pero algún día se dará".

Jugando así vamos a ganar muchos más partidos de los que vamos a perder"

Pero José matizó después esta versión aunque siguió refrendando que su equipo fue mejor que su rival: "Sería simplificar demasiado que es por mala suerte. Aunque no sé el resumen que van a poner en la televisión. Nosotros sí generamos. El aficionado estaba contento con el equipo que estaba ahí. Jugando así vamos a ganar muchos más partidos de los que vamos a perder".

También encontró cosas positivas en la derrota el gaditano. El planteamiento, para él, fue el correcto pero lamentó la falta de puntería: "Los entrenadores planteamos el partido para que el rival tenga menos ocasiones que tú. Contra uno como el Atlético tienes que limitar eso mucho más. Defendimos bien y generamos ocasiones, tuvimos bastantes. Le hicimos el partido incómodo, que es lo que deseábamos. Sabíamos que iban a jugar al contraataque. Vimos pocos de ellos. Le hicimos el partido que queríamos, jugando por fuera y colgando muchos balones. Nos faltó más remate".

Sobre el árbitro comentó que "lo intentó hacer lo mejor posible. Ahí no me meto. Los árbitros se equivocan, como los jugadores", pero sí le lanzó un pequeño dardo: "Lo que sí me llamó la atención es que sí se piten los bloqueos en un área y en la otra no".

"Todo el mundo va a sumar y ganar en campos que no se esperan. Lo que me preocupa es que nosotros no ganamos. Llevo cuatro jornadas aquí y creo que tendríamos que tener más puntos. Pero de lo que pudo ser y no fue… La salvación está en nuestras manos", explicó sobre el resto de rivales por la salvación.

Habló de dos nombres propios y de un tercero de puntillas. Se refirió a Medhi Lacen y Diego Rolan y de pasada tocó a Manuel Iturra. Sobre el centrocampista argelino, que tuvo que salir en camilla del césped de La Rosaleda, apuntó que perdió "la conciencia en el campo" pero que la acabó recuperando y que no cree "que sea nada importante". "Estuvo muy bien. Con la tarjeta, Iturra no presionó igual. Ha estado bien con Adrián, nos dio fútbol", expresaba por los minutos del centrocampista argelino y lanzaba ese pequeño dardo al medio chileno. Sobre el atacante uruguayo comentó que "es un futbolista especial. Se le notó en algunos casos falto de ritmo. Cuando se vaya incorporando gente creo que vamos a sumar y a ser más completos".