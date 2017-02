José Rodríguez y Charles piden paso

Se estaría hablando de muchos jugadores del Málaga si Vicandi Garrido no hubiera robado los titulares del encuentro. Incluso el Villarreal, gran beneficiado de su arbitraje, llegó a quejarse. Charles y José Rodríguez fueron dos de los protagonistas de la matinal. De hecho, por eso hablaron en zona mixta. Cada uno con su historia de reivindicación.

"Un delantero necesita goles y la verdad que hoy [por ayer] me voy con la cara contenta para casa y con la ilusión de seguir trabajando porque todavía queda mucho. Fueron cuatro meses muy duros y es complicado", comentó el brasileño nada más acabar el encuentro a pie de campo.

Gustó José Rodríguez, que en el campo se empleó muy animoso. Sin embargo, ya vestido de calle demostró que también es ambicioso. "Me he visto bien, pero me falta mucho ritmo. He entrenado mucho estos cinco meses, pero el ritmo de competición se coge jugando. Tengo que jugar más aún, mi nivel está muy por encima de lo que he hecho hoy", comentó el alicantino.

Con respecto al colegiado vasco, hizo una cosa muy bien Charles: morderse los labios. Si llega a decir lo que verdaderamente pensaba, seguramente se habría arriesgado a una buena multa y a recibir una sanción económica. Aun así, entre líneas dejó caer alguna píldora: "El Villarreal es un equipazo, pero no nos pitan un penalti clarísimo, en la siguiente pita un penalti que no es y luego una expulsión que no sé... Si hablas porque hablas; si no, porque no. Si hablas te multan y te hacen de todo…". Ya duchado, fue un poco más allá. "Vosotros podéis hablar más. Uno ahora está con la cabeza un poco más fría e intenta pensar antes de hablar. Hay que pensar que el árbitro no ha visto mi penalti, y del otro ¿qué quieres que te diga? En Pamplona nos pasó lo mismo en la última jugada del partido, no me pitaron un penalti. Pero todos los equipos hablan. Y nosotros siempre callados. A ver si nos empiezan a dar algo. Llevamos varios partidos muy bien y hoy nos hemos merecido algo más, este es un campo muy complicado. Vicandi me dijo que no era penalti. Hay que respetar su decisión. Es un buen árbitro, le conozco de hace tiempo y se ha equivocado", insistió.

El jugador cedido por el Mainz aportó una visión de la polémica de la mañana desde el prisma de un jugador del Villarreal. "Para mí no ha sido penalti, pero él es el que manda dentro del campo y ha dicho que para él era penalti. Dos Santos me ha dicho que no ha sido, que no sabe cómo lo ha sacado. En el del agarrón a Charles estaba muy lejos. Charles me ha sido sincero y me ha dicho que sí. Nos ha condicionado el partido, con ese penalti hubiésemos ganado seguro", fue su discurso.