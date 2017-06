José Rodríguez se despide del Málaga

José Rodríguez no entraba en los planes del Málaga para la próxima temporada. Era un secreto a voces, aunque desde el club aún no se habían pronunciado formalmente sobre su futuro. Únicamente, Francesc Arnau se limitó a decir, en su última comparecencia, que el club no iba a ejercer su opción de compra (ni la de Kuzmanovic). Esta tarde, el alicantino ha dejado claro por Twitter que el año que viene no continuará.

"Gracias a todos los aficionados del Málaga, me habéis hecho sentir como en casa. Necesitaba ese cariño, el año que viene os deseo lo mejor", han sido sus palabras, que dejan claro que volverá al Mainz 05 a partir del 1 de julio.

Ciertamente, el de Villajoyosa desapareció de los planes de Míchel desde que disputó su último encuentro contra el Atlético de Madrid, a pesar de haber venido como uno de los refuerzos del mercado de invierno