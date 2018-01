José: "Valoro más la imagen que el punto"

Con la moral intacta, pero con un regusto agridulce. Así se presentó José González en la rueda de prensa. Orgulloso por el sacrificio de sus jugadores, pero con un punto que resulta insuficiente para dar una zancada que acerque la permanencia. "No sé, la verdad es que no sé cómo me siento porque hemos podido ganar y hemos podido perder", comenzó el gaditano, que pasó a desgranar lo ocurrido en el césped de Ipurúa: "El punto hay que darlo como bueno porque ha tenido mucho esfuerzo y solidaridad. Puede ser un punto de apoyo para coger moral. Estábamos más satisfechos con los tres puntos, pero creo que podríamos haber marcado más, hemos tenido ocasiones claras. Pero también es verdad que hemos podido perder".

Remarcó el nuevo entrenador blanquiazul la actitud de los 14 jugadores que saltaron al firme. "Es el aire nuevo, es lo que tiene el fútbol. El equipo sabía la importancia del partido y hay que valorar más la imagen que el punto. Es significativa la solidaridad que ha habido, cómo han salido los jugadores al campo. Me ha gustado, aunque hay muchísimas cosas que mejorar. Para entrenar para esta semana va a ser mejor", incidió.

Quedó contento José con la labor de sus dos delanteros, En-Nesyri y Bastón. "Para mí son todos buenos futbolistas y los tengo que utilizar. En-Nesyri estaba haciendo un buen trabajo. Cuando ellos se iban cansando pensaba que íbamos a tener más opciones. Su ritmo ha sido infernal hasta el final, por eso no hemos podido encontrar a Borja. Creo que los dos han hecho un gran trabajo", reconoció el técnico, que defendió la actuación de Mula, que falló una ocasión clara en el alargue: "El primero que desea meterla es él. Tiene calidad y juventud para ello".

También sacó la cara por Kuzmanovic, que vio dos amarillas en dos minutos y se marchó a la ducha antes del pitido final del colegiado. "Ha entrado en un momento difícil porque Recio estaba cansado. Aporta serenidad y pausa, pero desgraciadamente ha tenido que hacer dos faltas. Es el mayor damnificado y no ha merecido irse con la cabeza baja", dijo.

El entrenador malaguista mira ya a la próxima jornada, donde debutará en La Rosaleda. "A pensar en el Girona. Va a ser muy complicado porque sabe perfectamente a lo que juega. Tenemos que pensar en nosotros mismos y jugar de una manera distinta a la de Ipurúa", explicó José, que aún cree en la proeza: "Hay muchos equipos con 23, 24 y 25 puntos y queda la segunda vuelta. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Lo podemos conseguir porque ahora veo jugadores que quieren, aunque siempre han querido, que no se me mal interprete, con una idea nueva y con una base sobre la que crecer. A ver si conseguimos hacerlo rápido".

Cuestionado por la posibilidad de que lleguen nuevos refuerzos, el preparador gaditano se mostró conciso: "Hay muchas limitaciones en el mercado, pero hay intención de incorporar algo".