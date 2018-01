José les busca, ellos se ofrecen

No hay historia de amor que alcance el final feliz si la entrega es unidireccional. Es imposible, se mire desde el prisma que se mire. A no ser que no haya más objetivo que escribir líneas desviadas en un universo platónico. Pero no es el caso. El fútbol es tan universal como el amor, como la pasión, como los sentimientos. Sin estos factores tan reales como intangibles, la maquinaria no funciona. José González, que ya no es un niño y guarda cicatrices de muchas plazas, sabe que tiene que aprovechar esta inercia para construir algo en el solar que es ahora mismo el Málaga.

José es un "soplo de aire fresco" para el vestuario. Lo dijo su principal representante, el capitán Recio. Pero su impetuosa llegada, sus pilas nuevas, también van contagiando poco a poco otras esferas del club que andaban mustias por culpa, sobre todo, de los resultados del primer equipo. Aunque lo que interesa a todos ahora mismo en Martiricos es lo que suceda en el verde.

La dinámica de los entrenamientos ha cambiado. Los jugadores están mostrando también sus ganas de agradar. El trabajo es mejor porque la actitud también lo es. Y no es poco cuando estamos hablando de un conjunto que suma 11 puntos de 57 posibles. Sin embargo, todos quieren ganarse el favor del nuevo técnico. ¿Quién no va a querer plantarse en Ipurúa? ¿Quién no va a querer jugar ese partido? Las preguntas retóricas no necesitan respuestas.

Y ya cuenta el nuevo técnico con prácticamente todo el abanico de opciones que le ofrece este Málaga, a excepción de Peñaranda (que terminó tocado ante el Lausanne y hoy se hace unas pruebas para determinar el alcance de su lesión), Diego Rolan (que sigue con su tratamiento conservador) y Juankar (lesionado de larga duración y sin ficha). Ah, y Cenk Gönen, cuya salida está siendo más compleja de lo esperado porque no termina de encontrar una opción que se ajuste a sus pretensiones. Para colmo, el futbolista tiene problemas físicos. Según informó el propio Málaga, el turco sufre una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Pero estábamos con los que sí suman en el Málaga y los que quieren sumar. Ahí entran desde ya Manuel Iturra, Chory Castro y Borja Bastón. Los tres se metieron en la dinámica de grupo y completaron su primera sesión con José al frente.

Después de unas primeras sesiones sin estar ellos (lo que incluyó el partido de preparación contra el Lausanne), los tres futbolistas están en disposición de competir por un hueco en la lista inaugural del José González. De hecho, los tres tendrían serias opciones de entrar hasta en el once si el preparador gaditano les ve en condiciones.

Otro futbolista que, de momento, sigue con el primer equipo es Jaime Moreno. El delantero venezolano (ahora internacional por Nicaragua) tuvo minutos en el citado partidillo del pasado miércoles y ayer también se ejercitó. Habrá que ver si es algo puntual por los problemas que tuvo Bastón en primer lugar y ahora Peñaranda. Del filial, al margen de los clásicos Mula y En-Nesyri, también ayudaron a completar el cuadro Abqar y el meta Kellyan.

José sigue pensando que hay muchísimos futbolistas aprovechables para la causa, más allá de los refuerzos que puedan llegar. Hay que recordar que hasta la fecha han llegado Ignasi Miquel, Manuel Iturra y Alberto Bueno. Se contaba con un cuarto, Centurión, pero su espantada ha sido de época. Mario Husillos tiene varias negociaciones abiertas, pero les está costando más de lo previsto convencer a los jugadores de que el Málaga, aun así, es un destino apetecible.