José: "El equipo perdió por valentía"

Se resquebraja el Málaga en el campo y lo hace fuera de él, con raquítica autocrítica de la situación. El equipo está el filo del acantilado, con medio cuerpo por fuera ya. Todo después de caer ante el Deportivo, otro equipo inmerso en salir de la quema. No acabó descontento José González, que pese a mostrarse abatido, de puertas hacia afuera prefiere mostrar firmeza.

"El equipo perdió por valentía, por ir a por el partido. Por perder muchos balones al contraataque, el Dépor contragolpeó y marcó. Tuvimos el palo del 2-3, estoy orgulloso del trabajo de todos los futbolistas. Empezaron el trabajo cuesta arriba, con un penalti más que dudoso, en estas circunstancias no sé si se pueden pitar", comentó el gaditano, que sacó el escudo para defender a la plantilla: "Jugamos muy bien a fútbol, pero no marcamos. En la segunda parte metieron brío y no reaccionamos. Se produjeron muchos contragolpes. Me hace pensar que el equipo estuvo bien posicionado, que tuvo remate, con 1-1 estamos muertos por nuestra situación angustiosa. El equipo fue a ganar, no creo que no fue valiente, todo lo contrario".

José alabó la actitud del conjunto malagueño en la segunda mitad, donde los locales cavaron la tumba blanquiazul. "Nos volvimos más verticales y hubo pérdidas. Faltó remate porque no acabamos jugadas, faltó claridad. La sensación es que la incertidumbre existía en el área del Dépor, es algo que pasó todo el año. Estoy satisfecho con mis futbolistas. Sin jugar al contragolpe quizá en el 2-2 hubiéramos ganado. ¿Cómo le dices al futbolista que aguante en esta situación?", explicó el técnico, que cree que el Málaga mereció más: "Se nos cayó Rolan, que se nos lesionó y para nosotros es muy importante. No tenemos el premio que nos merecimos, cualquiera que haya visto el partido puede pensar que el Málaga no es un colista al uso, que no debería tener los puntos que tiene. Nos llevamos poco para lo que hicimos".

No vio clara la pena máxima de Luis Hernández el entrenador. "Me tengo que guiar por la opinión de terceros, me dijeron que era más que dudoso. Con un equipo que se está jugando la vida tenía que ser más que claro. Me dejo guiar por terceros, tengo que ser franco porque no lo he visto", reconoció José, que añadió: "A Lahoz le tengo un profundo respeto porque intenta acercarse al mundo de los futbolistas y los entrenadores, pero en el descanso le he dicho que se ha equivocado, pero es humano".

Puso en valor el trabajo de Rolan, protagonista anoche por su hipotético acuerdo en el conjunto coruñés para el próximo curso. "Si tiene contrato con el Deportivo deberíais estar orgulloso de él porque es un profesional. Se debía al Málaga y dio la cara por él, con problemas físicos y aguantó como podía. Es un futbolista diferente, que lo echamos de menos cuando estaba fuera", sostuvo.

No se rinde José, que dice tener fuerzas. "Con el ánimo que tengo la situación es prácticamente desesperada, solo pienso en el Madrid. Con el Celta fuimos superiores y tiramos al palo en el descuento. El equipo da buenas sensaciones, le pitaron al Bilbao, al Celta, estuvieron descontentos con el Dépor...pero no tenemos premio", remachó.