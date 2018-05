José guiña a la cantera

José González se enfrentó ayer a una de sus últimas ruedas prensa como entrenador del Málaga. El gaditano, con uno de sus semblantes más agotado y derrotado que se le recuerda, evitó entrar en polémica y echar gasolina al fuego que ya abrasa al club. Guiño el del técnico a la cantera convocando de nuevo al ya habitual Iván Rodríguez, y al que se suma Alberto López, otro de los capitanes del Atlético Malagueño.

"Pueden aportarnos. Han entrenado bien esta semana y se merecen viajar con nosotros. Lógicamente manejó informes de Antonio Tapia", decía sobre ambos jóvenes y se paraba con más detalle con la novedad de Alberto: "Ha subido con nosotros. Tiene opciones de jugar. El caso de Iván es exactamente igual".

Otro canterano del que habló fue Juan Cruz. El juvenil de segundo año ha entrenado varias veces con el primer equipo esta semana: Juan Cruz tiene la Copa del Rey juvenil mañana [por hoy], pero la próxima semana se vuelve a incorporar. Tiene calidad y proyección. Es bueno que tenga ya contacto con el fútbol profesional".

Mario Husillos fue quien trajo a José González al banquillo del Málaga y ahora está con pie y medio fuera del club tras los últimos acontecimientos. Sobre esto José recurrió al clásico "paso palabra", y no quiso hacer sangre con la situación del argentino.

Sobre el equipo apuntó que "no cabe duda que lo que estamos viviendo es una situación inusual", y reconoció que para ellos "no es fácil de llevar". "Te levantas todas las mañanas con la ilusión de preparar tu partido. Pero hemos lastrado nuestro futuro, ahora toca apechugar", expresaba el gaditano horas antes del choque en Cornellá, y proseguía: "Premio es si estás compitiendo o disfrutas del juego. Eso sí es una motivación. En este caso... no. Es lo que nos toca vivir . Nos toca mantener la autoestima hasta el final. Los resultados no son los que nadie desea. Ahora tenemos que dar la cara y mantener la autoestima".

También tuvo palabras para el Espanyol de David Gallego, en buena dinámica en las últimas semanas. "Tiene arriba gente que hace daño. Sobre todo Gerard Moreno. Tienen buenos jugadores, que hacen metros. Llevan una línea buena de muchos años. A poco que hagan las cosas bien... Es un equipo consolidado", finalizó.