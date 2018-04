José hace retrospectiva

Se ha dado muchos batacazos el Málaga esta temporada. El último en Riazor, cuando se animaba a ver algo de luz. José González no suelta el discurso de la profesionalidad, ayer volvió sobre él en la sala de prensa de La Rosaleda para ensalzar la responsabilidad de su grupo. Y de paso, echó la mirada atrás para alegrar los oídos a una plantilla que considera buen sparring. Al final, después de tanto golpe, el técnico gaditano insiste en que "a lo largo de la semana siempre ha entrenado bien".

Lo primero es que las matemáticas aún no han matado al Málaga. Lo pueden hacer realmente pronto, pero a José no le quita el sueño. "En Coruña no se acabó nada. Hay que seguir trabajando día a día, con la misma fe y profesionalidad. Tengo un partido mañana [por hoy] contra el Madrid y hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible", explicaba el gaditano en la previa, insistente en que el incentivo ha de ser el compromiso: "El equipo se agarra a la profesionalidad, a la garra, al orgullo individual de cada uno y hacer lo mejor posible hasta el final. Es la obligación de cada profesional de su sector y de esa tesitura no nos vamos a mover".

En su repaso al pasado más reciente del equipo, José sacó varias situaciones que cayeron del lado contrario. Entre ellos, claro, la derrota ante el Dépor de la última jornada. Habla de suerte y la capacidad de reponerse del Málaga: "Siempre hemos contemplado esa virtud. Un equipo golpeado partido tras partido y a lo largo de la semana siempre ha entrenado bien. El partido de Coruña era importante para nosotros, tuvimos momentos para ganarlo. En el minuto 83 pudimos marcar y estaríamos de otra manera seguro, pensando que tenemos un rayo de esperanza, pero la cruz nos está persiguiendo en muchos casos y nos toca levantar el ánimo y darle una alegría a la gente".

Al Málaga le vienen próximamente todos los rivales que a priori se podían haber considerado directos. Acaba con ellos la Liga y José González lo destaca para señalar que se ha jugado contra rivales de arriba, más allá de derrotas como las de Leganés o Las Palmas entre tantas otras. "Nosotros hemos jugado en casa contra los siete primeros. Si miras la clasificación también se ha metido el Betis y en ningún partido se ha ofrecido mala imagen, pero yo sé que es un discurso que no sirve a nadie. Todo lo que diga se va a utilizar en mi contra. En el fútbol existe una cosa que es la ilusión y todo el mundo está desilusionado, pero creo que hemos competido", defiende el gaditano, que vuelve a loar a los suyos: "Defraudamos en los resultados, pero que los jugadores han dado el máximo de lo que tienen no me cabe la menor duda".

Y entretanto el partido. Desoye lo que sucede en Madrid, aunque sí se mojó sobre el penalti ante la Juventus -"no creo que se tire", dijo-, pero pide centrarse en lo suyo: "Se está hablando mucho en Madrid de todo lo que rodea la Champions, del partido futuro y el pasado. Eso a nosotros nos tiene que importar poco, tenemos que centrarnos en hacer un partido serio y darle una alegría a nuestra afición. Competir, transmitir que hay fe en la victoria y pensar de esa manera".

Además, José descarta rotaciones o grandes cambios de aquí al final y da algún toque: "Hay que ganar todos los partidos, del primer día al último y esa es la idea. Con los mejores futbolistas. Y a lo mejor entra gente que no está jugando, hay gente que está mejorando lamentablemente un poco tarde, pero es el fútbol".