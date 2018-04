José y el "hándicap del gol"

A José González tampoco le funcionó el plan que estableció esta jornada para plantar cara al Real Madrid. Volvió a tirar de jugadores en el olvido como Ideye o Adrián, algo que intentó justificar en la Sala de Prensa Juan Cortés tras la derrota por 1-2 ante el equipo blanco: "Con la alineación de hoy [por ayer] intentábamos dar aire fresco, probar otro sistema de cara al partido que teníamos. Ellos manejan con mucha soltura el balón en la salida, nos iban a generar situaciones en medio campo con pases sencillos. Con su alineación, sin Cristiano y sin Bale, no iban a tener mucho remate. Queríamos hacer que centraran mucho, pero nos faltó agresividad en el primer tiempo para defender más adelantados. Tuvieron mucho control y nos generaron muchas ocasiones. En el segundo tiempo salimos con otro sistema y llegamos más".

El técnico gaditano apuntó al colegiado, con el que comentó que "no podemos estar satisfechos". "No creo que no tuviéramos tensión ante el Madrid. Teníamos toda la intención del mundo de darle una alegría a la afición. El porcentaje de culpa del árbitro no lo voy a decir. El Madrid nos gana con o sin ayuda del árbitro. Las acciones del árbitro no caían nunca de nuestro lado. Esa falta que abre el marcador no se pita nunca. El Madrid fue mucho mejor que nosotros. No digo que el Madrid tenga ayuda por parte del árbitro", justificó, contrariado con las deciones del trencilla.

Aunque la falta de gol sigue siendo uno de los males de este equipo: "Teníamos en frente a un gran rival. Con el plan B, el C o el quieras, son muy superiores. Nos podríamos haber metido en el partido pero nos faltó eso, ese hándicap con el gol".

"Se puede valorar la dignidad del equipo y que no bajó los brazos. El primer tiempo no salió como deseamos", explicaba el gaditano, que añadía: "Ellos tuvieron frescura y movilidad y parecimos más inferiores de lo que podemos ser. El equipo, cuando le marcaron, ha ido a por el empate. La tuvimos para irnos al descanso empatados. El equipo se encontró con la falta de gol. El Madrid es justo vencedor".

"¿Y ahora qué?", le preguntaban a José sobre el rumbo que debe tomar él y su equipo en lo queda de temporada, la próxima semana -ante el Levante- puede consumar el descenso matemático a Segunda División: "A entrenar mañana por la mañana [por esta mañana]. Toca preparar el partido con el Levante. Nos gustaría darle una alegría a la afición".

"¿Quién tiene dudas de que el Málaga va a volver a Primera División? Menos el Athletic de Bilbao, el Madrid y el Barcelona, todos han bajado alguna vez", apuntaba José González con ese aún hipotético descenso del Málaga y la posibilidad de que la próxima temporada logre el ascenso: "Va a ser cuestión de tiempo que se haga un buen trabajo. La afición va a seguir siendo de Primera".

Por último, el entrenador blanquiazul tuvo palabras también para Isco, uno de los más aplaudidos en el día de ayer, pese a vestir los colores de la casa blanca: "Málaga tiene que estar muy orgullosa del pedazo futbolista que tiene. Es una estrella. Todos disfrutamos de él. Todos los malagueños son un poco del Madrid por Isco. Con todo lo bueno que haga Isco, se sienten participe".