José: "Si no marcas..."

José González hizo una valoración del partido en Las Palmas que no concordaba con el resultado. Estimaba el técnico gaditano que se habían hecho méritos más que suficientes para puntuar e incluso ganar en el Estadio de Gran Canaria. "Tuvimos momentos para hacer el 0-1 y ponérselo cuesta arriba y generarle ansiedad. Igual que en Eibar tuvimos ocasiones, aquí tuvimos menos pero bastante más claras. En la menos clara Halilovic le pega mal. El último cambio que hizo Paco fue casi más para no perder que para ganar. En el segundo tiempo encontramos lo que buscábamos. Merecimos bastante más de lo que hicimos", dijo José González.

"Sabíamos el equipo al que nos medíamos, trabajamos muy bien, impedimos a Calleri recibir un centro claro", señalaba José acerca de su planteamiento: "Ellos acumulan centrocampistas. El primer tiempo especulamos y miramos a nuestra portería, eso no me gustó, en el segundo hemos sido muy atrevidos. Tuvimos ocasiones difíciles de crear en el fútbol profesional. Si no marcas goles pasa esto. En fútbol, si metes gente en el medio del campo tienes más posesión y salidas más claras, pero restas delanteros. Si después no tienes delanteros esa posesión no vale tanto. Queríamos que ellos tuvieran posesión. Tenemos un equipo definido, lo que fichamos ha sido para eso porque teníamos un calendario muy complicado en casa. Los rivales técnicamente serán superiores y van a tener más dominio que nosotros. Para eso se ha fichado, para adaptarnos a este tipo de juego".

"El vestuario está destrozado, cómo va a estar", respondía José acerca del sentimiento de sus jugadores al entrar en la caseta: "La gente del banquillo entró bien, el equipo fue a sacar de banda rápido, Keko salió corriendo en el último cambio... Íbamos a por el partido. El palo llega en la ocasión menos clara. El fútbol es muy duro a veces, dicen que te devuelve. Esperemos que sea así de aquí a final de Liga".

Quiso desterrar José la idea de que este encuentro supone una herida mortal para el equipo. "Para nada era el último cartucho. Es un momento muy duro, la clasificación nos va a doler más al leerla mañana [por hoy], vamos a pensar si tuviéramos más puntos... Tenemos margen de mejora, la gente que ha venido va a competir mejor. No vamos a bajar los brazos, no se lo voy a permitir. No sé cuántos puntos llevarían el Getafe o el Leganés en la primera vuelta ahora y llegaron a 25 o 27. No me voy a rendir. Hemos podido ganar en Eibar y esta semana un equipo importante fue allí y le dieron fuerte. Vimos al Girona ayer ganar... El primer tiempo no me gustó, estábamos esperando. En el segundo me gustó el equipo más", señaló el técnico.

Sobre los nuevos futbolistas que tiene en la plantilla, José dijo que "Ideye nos dio cosas y con más rodaje y frescura la última la enchufa, estuvo muy bien. Igual Isaac, activo en los minutos que tuvo, Alberto Bueno nos dio un poco de pausa que nos faltaba... Los fichajes nos van a dar cosas que nos faltaba y nos va a permitir crecer progresivamente". El técnico intentó mandar un mensaje de optimismo en un momento crítico.