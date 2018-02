José es optimista

Llegar a la jornada 25 con 13 puntos y con opciones matemáticamente factibles de alcanzar la permanencia a final de temporada son cábalas inusuales. No es normal y José González lo sabe. Es uno de los motivos por los que el gaditano sale a cada rueda prensa previa con un cierto halo de esperanza, de positivismo. Habla de baratijas.

"La permanencia se está poniendo barata. En condiciones normales, con 13 puntos en esta jornada, estás muerto. Pero se han dado circunstancias para que podamos resolverlo", explicó el técnico sobre las posibilidad de su equipo con la salvanción: "Tenemos que pensar en positivo, pensar que se puede, más adelante llegarán equipos importantes, pero también rivales con menos potencial".

Creo que no estamos teniendo lo que merecemos, ni el segundo ni el tercero ha sido mejor que nosotros"

"Creo que no estamos teniendo lo que merecemos, ni el segundo ni el tercero ha sido mejor que nosotros", dijo José en referencia a los dos últimos envites ante Atlético de Madrid y Valencia: "Lo normal es que sean mejores, pero no lo han sido. Las derrotas te machacan, pero siempre buscamos un punto de apoyo para crecer en la adversidad".

Se deshizo en halagos con su plantilla el gaditano y no dudó en arroparlos: "A este equipo no le falta ni intensidad, ni esfuerzo ni unión, así que lo lógico es estar de otra manera. Cualquiera que vea la clasificación y no conozca la realidad piensa que este equipo está muerto, pero transmite que puede salir de ahí. Tengo que seguir creyendo en lo que estamos haciendo". Individualizó con Miguel Torres al que "le toca ser uno más, ojalá lo haga bien porque lo merece" y en el que confía "mucho" y del que espera, junto a Diego, que den "un partido a la altura de sus compañeros".

José reconoció que "ha sido muy difícil" conformar la lista de convocados para este partido y que puede "ser injusto con algunos jugadores. Me siento mal". Focalizó en Success, del que cree que "puede aportar en este partido" y de los que no están: "Hay gente que en la adversidad está diciendo 'aquí estoy yo'. El fútbol es el único trabajo que te dan libre el fin de semana y te enfadas. En el futuro podré contar con ellos".

Sobre el rival, el Athletic comentó que "nunca se sabe si afectará el cansancio, harán cambios, porque hay jugadores que llevan tres partidos en una semana. El fútbol no es una ciencia cierta, y no sabemos si se manifestará el cansancio. Tenemos que ganar independientemente de lo que haga o como estén ellos".

"Tenemos que ofrecerle algo a la afición para que crea más en nosotros. Tenemos que sacar adelante el partido, estamos creciendo, tenemos mejores sensaciones pero no llega la victoria que tanto necesitamos", apostilló para cerrar.