José, el portavoz de un club sin discurso

José González aguanta con dignidad, pese a que no haya podido enderezar la marcha del equipo, las ruedas de prensa en las que tiene que ejercer de portavoz de un club sin discurso. El técnico gaditano lidia como puede con las evidencias de un equipo muerto.

"No entramos al partido hasta que nos hicieron el tercer gol. Es difícil de entender", argumentaba José: "Quizás es reflejo de toda esta trayectoria anterior. Si el equipo no mete la intensidad necesaria somos vulnerables. No la tuvimos, no llegábamos, no metíamos la pierna. Hemos sido vulnerables, predecibles... No hemos sido un equipo de fútbol durante 30 minutos. Era difícil entender lo que estaba ocurriendo. En el segundo tiempo parecíamos algo más un equipo de fútbol. Estuvimos cerca del 3-2, pero con la misma falta de gol de siempre".

"Yo me sentía avergonzado en algunas partes", proseguía José: "Pido disculpas al afición por el día de hoy. Por la situación que estamos viviendo. El jugador ha bajado un poco la mentalidad, y si sales así, estás perdido. Nunca me ha faltado profesionalidad por parte de ellos. Quiero entender que estamos dispersos... y así enseguida te meten tres".

"Teníamos a Diego, a Miquel y a Rosales apercibidos. Para el domingo tenemos solo dos defensas profesionales. Nos falta gente. Tenemos que tirar de juveniles, porque el Malagueño se juega el play off. Pero no estaba pactada la tarjeta por Rosales, ya sabéis lo que pienso de él. La de Miquel tampoco", argumentó José cuando se le cuestionó si los jugadores se habían borrado.

Cuando se le preguntó por la situación de Mario Husillos, quien apostó por él en enero, José González dijo que "estoy apesadumbrado porque es un buen amigo y un buen profesional. Yo he llegado a Málaga en silencio y me voy a machar en silencio de cara al exterior. Yo hablé con Husillos el mismo jueves por la mañana. Entiéndeme, no voy a solucionar nada hablando aquí. No tengo nada que decir. No voy a avivar el fuego que puede haber ahora. Paso palabra. Las palabras donde sirven realmente es en las reuniones dentro del club. Estoy muy agradecido al Málaga. Le deseo lo mejor a él y al Málaga. Cuando me pregunten y puede ayudar al Málaga hablaré".