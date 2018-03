José: "Yo no voy a dimitir, ¿por qué lo voy a hacer?"

José González volvió a salir a rueda de prensa con el mismo guión bajo el brazo. Decepcionado por el rendimiento de sus jugadores pero incapaz de entonar el mea culpa. "Yo no voy dimitir, ¿por qué lo voy a hacer?", lanzaba al ser cuestionado por su continuidad y la posibilidad de que presentara su dimisión al presidente de la entidad. El escudo del gaditano para no abordar su adiós fue la siguiente: "Si el otro día estuvimos a punto de ganar al Valencia". "El fútbol son los números y hay que apoyarse en ellos, pero merecíamos más en muchos partidos. Por uno que no merezcamos nada no voy a pensar en dimitir, no soy un cobarde. Tengo agallas para tirar para adelante y para pensar que hay que respetar a esta afición. Cuando había gente esperándonos mojándose, eso me pellizca", proseguía sobre su situación y los resultados que ha ido obteniendo e intentó justificar a sus jugadores: "No sé si es que no nos hemos recuperado físicamente, quiero achacarlo en eso. Los jugadores me demuestran que quieren, por eso no sé qué ha pasado. Aun así hemos tenido oportunidad de ponernos por delante, pero merecimos perder".

"Estoy tremendamente sorprendido por el partido que hemos hecho. La mentalidad creo que era la necesaria y no hemos tenido el ritmo que requiere la competición", intentaba explicar José González sobre lo que dio de sí su equipo ante el Leganés: "En cuaquiera de los partidos anteriores he dicho que hemos competido al rival y hoy [por ayer] ha habido momentos donde nos hemos podido adelantar, pero no estoy satisfecho con lo visto. Este no es el camino, hemos errado claramente".

El técnico blanquiazul sacó de nuevo a la palestra partidos anteriores en los que su equipo mereció más: "Hemos podido puntuar en Éibar, en Las Palmas, en San Mamés... hemos competido ante todos. Ese Málaga me hace creer que se puede. Viene un calendario difícil, pero es lo que toca. No quiero pensar que este [por el de ayer]sea nuestro equipo. No he conseguido transmitir lo importante del partido por lo mucho que lo he intentado. Necesito hablar con ellos y de manera urgente. Así no van a venir más puntos".

"Hay que hablar, después de las derrotas se habla y, por desgracia, hablamos mucho. En el minuto 20 no habíamos hecho una jugada. Después cuando el partido se ha bajado no han creado peligro en la primera parte y después nos han metido. El segundo tiempo hemos arrancado mal, muy mal. Quiero pensar que ha habido un problema físico o no sé, tengo que hablar con ellos", proseguía apuntando José sobre el mal hacer de sus jugadores y ese teórico problema de piernas que detectó: "Estamos utilizando una forma de jugar más agresiva y por eso nos igualamos a los rivales que son superiores técnicamente, pero hoy no lo hemos sido. Incluso hemos estado desdibujados, hay que hacérselo mirar".

Se le preguntó por el compromiso de la plantilla y de si ya ha asumido el descenso: "Imposible, antes de empezar el partido imposible porque los rivales te lo están permitiendo. Con 13 puntos en la jornada que estamos estarías descendido ya, pero los rivales no lo están permitiendo. No creo que los jugadores no crean que no es posible". Y a lo que añadió para cerrar: "He hecho los números con ellos para que se quieran un poquito más. Llegué con el Eibar pudimos ganar y empatamos. Con el Girona empatamos y no merecimos más. En Las Palmas merecimos un punto... Podéis pensar que es el cuento de la lechera, pero merecimos más en estos ocho partidos. ¿Qué el resumen son dos puntos? Yo nunca he perdido seis partidos seguidos en mi vida y me duele".