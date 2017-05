Juan Carlos y Llorente también le cantan a Sandro

Tras el partido pasaron por zona mixta Diego Llorente y Juan Carlos, autores del tercer y cuarto gol del Málaga en la victoria ante el Sevilla. Uno aprovechó una falta botada con sutileza por Sandro. El otro cogió un rechace de un penalti errado por el canario.

"Yo no puedo hablar más con Sandro. Tengo muy buena relación con él, quedamos mucho para comer. Le meto muchísima presión para que se quede. Primero hay que cerrar mi renovación, eso sí, pero creo que es un jugadorazo y al Málaga le viene perfecto y se ha demostrado que es un malaguista más", decía con sorna Juan Carlos: "Confiaba en que Sandro la metiese, pero he ido al rechace y me ha caído a mí".

Los goleadores destacan la alegría que pudo vivir la afición malaguista

Sobre su renovación, el madrileño dijo que "estamos hablando con Arnau todos los temas y estoy con ganas ya de que se confirme mi renovación, quedarme tranquilo en un sitio y más aquí, que estoy encantado, me siento apoyado por la afición y mis compañeros".

Por su parte, Diego Llorente dijo que "nada más vi salir el balón de la bota de Sandro vi que venía hacia mí y por suerte he marcado", aseguraba el central, al que Míchel piropeó. "Es un año complicado, estamos acabando muy bien, me alegro por todos los malaguistas por cómo han disfrutado esta noche", sentenció.