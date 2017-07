Juan Carlos, Meré y Gönen, de una tacada

La jornada de ayer por Martiricos fue de muchísima intensidad y ningún anuncio. Estaba previsto que los avances permitieran informar formalmente de la llegada de al menos uno de los tres jugadores con los que se remataban sus respectivos casos, pero no pudo ser. Todos los focos estaban puestos en Jorge Meré, quien a primera hora pasó el reconocimiento médico, pero las conversaciones a lo largo de la jornada no terminaron de fraguar y pospusieron su incorporación, si nada se tuerce, para hoy. Lo mismo se espera con Juan Carlos y Gönen, aunque con ellos dos no habrá problemas y serán formalmente nuevos futbolistas del Málaga.

El día amaneció muy prometedor. Con el defensa asturiano a primerísima hora de la mañana en las instalaciones de Vithas Salud Rincón Medical Center Rosaleda para pasar el reconocimiento médico. Eso hizo y luego se retiró a descansar en un hotel de la capital a la espera de que los clubes terminaran de sellar su acuerdo por escrito. Según fuentes de La Rosaleda, aún quedaban por limar algunos aspectos. Que no hacían peligrar la operación, pero sí posponerla a hoy, día en el que ya de verdad esperan poder comunicar su llegada en préstamo.

El anuncio del meta turco se ha pospuesto por la participación en Bolsa del Galatasaray

También por la mañana Juan Carlos recibió la llamada que tanto esperaba: hoy está citado en las oficinas de Martiricos para firmar el contrato que le hará blanquiazul por los próximos cuatro años. El Sporting de Braga y el Málaga terminaron de limar los documento para el intercambio entre el zurdo y Horta y hoy se anunciará su fichaje para que mañana pueda estar en la expedición que llevará al plantel a hacer una segunda fase de trabajo a Holanda -Juan Carlos llevaba ya varios días en Málaga a la espera de que le dieran el visto bueno y unirse a los entrenamientos-.

El caso del meta turco es el más curioso de todos. También viajará a suelo holandés a pesar de que la operación está cerrada desde hace días sin hacerse oficial. Y es que el Galatasaray cotiza en Bolsa y ello conlleva unos protocolos muy exigentes a la hora de comunicar este tipo de operaciones. El Málaga se ha visto obligado a respetar esos cauces, por lo que el anuncio se producirá al alimón entre ambas entidades en las próximas horas.

No está tan seguro que Jorge Meré pueda ser uno más en la expedición que Míchel se lleve de concentración por si las conversaciones se demoran algo más de lo previsto. No obstante, en el club tienen atado este aspecto y está previsto que el jugador vuele de urgencia a Garderen en cuanto le den el visto bueno. Varios equipo hasta última hora han intentado convencer a su representante para que ignore la propuesta blanquiazul, si bien su compromiso parece inquebrantable a no ser que aparezca alguna controversia de última hora en la redacción de los documentos.

Puede ser la de hoy una jornada redonda para que el técnico, a expensas de los descartes y algún retoque, trabaje con el grueso del grupo en Holanda, tal y como pretendía. Eso sí, ni Meré, ni Gönen ni Juan Carlos serán presentados, habrá que esperar ya a la vuelta de esta segunda fase del trabajo estival para que se produzca su puesta de largo ante su nueva afición.