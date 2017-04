Juan Carlos: "Me muero por quedarme aquí"

Juan Carlos es uno de los futbolistas cuya continuidad está sobre el tablero. El madrileño cuenta con un factor muy a favor, el visto bueno de Míchel, y otro inquietante, su propiedad en manos de un fondo de inversión de Jorge Mendes. El club hará por quedarse con él. Y por si sus ganas no estuvieran claras, ayer las recordó. "Me muero por quedarme aquí, seguir creciendo, ser importante y asentarme en el equipo. Ojalá me quede en el Málaga muchísimo tiempo. Siempre lo he dicho, tanto por la gente, como por el club y por todo estoy muy feliz aquí. Es una pedazo de ciudad que acompaña a darlo todo por este club. Tengo ganas de cerrar esos flecos y poder quedarme", comentó el zurdo en las charlas de La Jugada de Canal Sur Radio en el restaurante Bienmesabe.

Todo está en el alero del Málaga actualmente. Juan Carlos tiene un contrato firmado con el Braga hasta 2020 y una vez más se tiene que sentar el director deportivo con los representantes del jugador para llegar a un entendimiento. Porque la entidad de Martiricos podría quedarse con la propiedad del jugador pagando los seis millones de euros que se establecen en la opción de compra que se firmó el pasado verano, una posibilidad que no se contempla a día de hoy. Así que las opciones pasan por buscar un traspaso a un precio inferior o negociar una nueva cesión.

El polivalente jugador aclaró ayer que espera facilidades por parte de sus propietarios para seguir en Málaga. "Año a año se toma la decisión de quedarme en España siempre que haya equipos. Ellos me han respetado eso y se lo agradezco. Ahora es trabajo de mi representante y Arnau con el fondo de inversión", comentó un Juan Carlos que espera, muchas temporadas después, "que se solucione cuanto antes porque me voy de vacaciones y si no lo sé ni disfruto de las vacaciones ni nada".