Juan Carlos tira de las orejas a Keko

El estilo directo de Keko al hablar de "miedo a perder" el pasado martes no ha pasado desapercibido para la plantilla. Así lo reflejó ayer Juan Carlos en una entrevista en Deportes Cope Málaga, donde aprovechó para dar un tirón de orejas a su compañero por sus declaraciones. "A Keko le gusta hablar mucho, es muy directo y lo que piensa lo dice. Cada uno piensa de una manera y al final es complicado ir a un partido con lo que comenta Keko, con miedo a perder. Pero no creo que lo tengamos, estaríamos equivocados jugando un partido así. Si le tienes miedo claro que al final pierdes", apuntó el lateral malaguista, que quiso ser comprensivo con el extremo: "Son cosas que se tienen que quedar en el vestuario. Creo que Keko en eso se equivoca y no es la primera vez, pero de todo se aprende. Igual no es tan experto en ese sentido y necesita que algún compañero le dé alguna collejilla en plan bien, pero de eso se aprende. Sabemos que no lo dice a mal, es una persona que siempre aporta diversión pero esas cosas son de las que un jugador maduro no dice".

El lateral también pasó revista a su situación personal y profesional. En lo primero confesó estar en su "mejor momento" tras ser padre, lo que le hace desear continuar en una ciudad donde ya ha echado raíces: "Mi tema contractual está en que a final de año se acaba mi cesión y no sé. Si queréis os paso el número de Arnau y lo llamáis para preguntarle. Espero que se pongan manos a la obra porque estaría encantado de quedarme. A día de hoy me dijo Arnau que vería a ver qué movimientos podía hacer y de momento no me han dicho nada. Pero sinceramente me preocupa más ganar ya".