“Míchel se cabrea bastante cuando no ponemos un buen centro”

Juan Carlos parece que al fin va a conseguir su objetivo: quedarse en el Málaga. Al menos es bastante optimista según lo que le transmiten desde el club y le cuenta su agente. Ya casi da por hecho que estará aquí. Y aunque señala esta temporada “como la mejor en Primera”, quiere continuar para ser más ambicioso el año que viene. Por cómo habla de Míchel, se nota la comunión que hay. Con el grupo y en lo personal.

–Se esperaba que jugaran mejor una vez liberados del descenso. ¿Pero pensaban que con esta transformación tan súbita?

–Siempre digo que el fútbol es así, por desgracia y por suerte. Es bonito que hace un tiempo estuviéramos sicológicamente tan mal y a la llegada del míster y de las victorias el equipo cambiara totalmente de cara al público. Pero sigue siendo el mismo equipo, los mismos jugadores. Todo esto te lo da la confianza.

–¿Uno se atreve a hacer más cosas ahora?

–La confianza es lo más importante. Un jugador sin confianza no da el nivel que puede. Se ha visto en mis compañeros, en mí. Estamos en un momento dulce, en el que tenemos mucha confianza. El que juega rinde bien.

–¿Míchel tocó el botón que no encontraron Juande Ramos y el Gato Romero?

–Al final tanto cambio de entrenador nos afecta a los jugadores. No creo que los anteriores entrenadores nos vinieran mal. Los cambios se hacen para bien y cada uno aporta algo positivo. Yo me he llevado una cosas muy bonita de todos. Personalmente, al Gato lo veíamos más como un amigo y estuvimos de lujo con él. La pena fue que no nos acompañaran los resultados, pero ahí también hubo un cambio en la forma de jugar del equipo, en la actitud. El fútbol se decide por los resultados.

–¿Qué les ha llegado más del entrenador?

–El míster tenía claro que sicológicamente estábamos mal y nos ha dicho que hiciésemos lo que sabíamos, que nos daba confianza total para ello. Que no tuviéramos miedo a fallar. Ha estado más preocupado de eso que de que el equipo jugase bien, pero al final una cosa ha llevado a la otra.

–Usted lo conoció como director de cantera. ¿Cambia mucho respecto a su faceta de entrenador?

–Digamos que yo lo conocí en el sentido más serio, de director de cantera. Cuando estuve en el Madrid fuimos a México con él de entrenador. Estoy encantado con él, y mis compañeros también. Y contentos de que siga más tiempo. Como director de cantera no tratábamos mucho, lo veíamos más por el pasillo. Ahora vemos que es un entrenador que está muy encima de los jugadores, que hace bromas y puedes bromear con él. Estamos muy contentos y se ve plasmado en los partidos.

–Y se las sabe todas...

–Sí, es un madrileño perro que se las sabe todas. Tiene muchísima experiencia. Ha sido un jugador que ha marcado época y como entrenador también tiene bastante recorrido. Engañarle es complicado. Al contrario, te vacila él a ti antes que tú a él.

–¿Lo recuerda como jugador?

–El míster tenía bastante gol. Se caracterizaba por sus centros. Tenía una buena pierna derecha. En eso sí puedo fijarme, tomar nota y mejorar.

–¿Les da mucha caña a los que centran?

–Sí, nos mete mucha caña. Se cabrea bastante si no ponemos un buen centro. No le damos importancia, pero al final un buen centro es una ocasión de gol. Nos incide mucho en que hay que concentrarse y darle cariño al balón, como dice de él.

–Él vino personalmente a ficharle a Boadilla.

–Yo no sabía que venía a verme jugar aquel día. Debió salirme un buen partido. Yo tenía 17 años cuando firmé por el juvenil del Real Madrid. Le tengo que estar agradecido porque gracias a ese fichaje a día de hoy juego en Primera.

–Ahora lo vemos jugar más adelantado. ¿Es coincidencia?

–Lo bueno que tengo es que puedo jugar en varias posiciones. El míster plantea los partidos y decide. Juegues o no, hay que trabajar, tener una sonrisa en la cara, no cambiarla por no jugar un día. Debes tener mentalidad positiva para, si llega el día que no juegues, seguir apretando y estar al cien por cien para cuando te vuelva la oportunidad.

–Últimamente ha marcado en dos partidos. ¿Le está pidiendo más goles el míster o con centrar bien va sobrado?

–Es que como el míster me pida más gol me tengo que ir de aquí porque no puedo aportar mucho ahí [risas]. Cuanto más mejor, claro. Cuando fuimos a ese torneo de México metí muchos goles. No sé cuántos pero bastantes. Parece que me da suerte el míster de cara al gol. Quedan tres jornadas y a ver si hago alguno más. No para pillar a Sandro pero por lo menos para celebrar otros poquitos.

–Usted deja claro siempre que quiere seguir, pero con su regularidad esta temporada también lo está pidiendo.

–Llevaba mucho tiempo queriéndome hacer un hueco y ser importante en un equipo. Este año, junto al tramo del año anterior en que estuve lesionado, estoy haciendo mi mejor temporada en Primera División. Pero todo es ambición y mejorar. Si me quedo aquí el año que viene trabajaré para tener mejor rendimiento y que el equipo esté mejor.

–¿Cree que si se queda aquí en propiedad encontrará la calma que le lleve a mejorar su fútbol?

–Creo que sí. Que esté a gusto y asentado, que mi familia no tenga que hacer más mudanzas, se nota. Tengo a mi novia, mi niña y dos perros y tengo que mover muchísimas cosas cada vez que cambio. Estoy deseando quedarme durante mucho tiempo.

–La gente canta “Sandro, quédate”; usted ya ha cantado varias veces “Arnau, me quiero quedar”.

–Sí, él lo sabe. Ellos también quieren que me quede. Está todo listo para que me pueda quedar. Espero que dentro de poquito se pueda hacer oficial.

–¿Intercambiándose con Horta?

–No sé la fórmula exacta ni me importa. Con quedarme aquí mucho tiempo voy bien. Ellos que se arreglen, que es tema suyo. Yo quiero disfrutar aquí y jugar al fútbol. Mi agente y el club me trasladan optimismo, y han hablado también con el fondo de inversión, que no pondrá problemas.

–¿Están muy hartos de que se hable de esa última jornada?

–Cansa, es siempre el mismo tema. Pero nos da igual. Nuestro objetivo está hecho. No sabemos si el Madrid vendrá aquí en la última jornada jugándose la Liga o no, lo que sí está claro es que vamos a salir a ganar. Salimos a ganar ante el Barça y ganamos 2-0 y contra el Madrid lo haremos también. Es un buen equipo, pero no estamos en disposición de dejarnos ganar ni de tonterías con las que especula la gente. Al final especulan los aficionados del Barcelona, que es lo que les interesa. Ellos miran lo suyo y nosotros lo nuestro, que es jugar un buen partido y ganar.

–Polémica aparte, tiene que ser bonito disputar un partido en el que haya un título en juego.

–Está claro. Con el objetivo cumplido, siendo el último partido de Liga, ante el Madrid, con el campo lleno, hará un buen día seguro... Ambiente de fútbol no va a faltar y nosotros vamos a ir a por el partido.