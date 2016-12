Juande desoye los pitos

El ambiente ya era difícil de sostener tras la derrota en Sevilla y ayer se terminó por romper. El equipo volvió a encajar cuatro goles para cerrar 2016 con dos derrotas y ocho tantos en contra. Juande Ramos se mostró particularmente contrariado por la eliminación en Copa del Rey en su comparecencia en sala de prensa. Una eliminación que consideró "inesperada": "Al tocarnos el Córdoba creíamos que los íbamos a superar, pero en los dos partidos han sido superiores y eso es lo que realmente me duele".

La fragilidad defensiva es el denominador común entre este partido y el del Pizjuán. No obstante, el técnico costasoleño quiso discernir entre un choque y otro: "El partido de hoy [por ayer] no tiene nada que ver con Sevilla. No nos quedaba más remedio que tomar estos riesgos porque teníamos la eliminatoria difícil. Defendíamos con poca gente, había muchos espacios y eso lo ha aprovechado bien el Córdoba".

Para diferenciar un partido y otro, Juande insistió en el carácter diferente que mantuvo el equipo: "Hemos empezado muy bien. Hicimos el primero e incluso tuvimos opciones de hacer algún otro con el palo de Sandro, pero el Córdoba al contraataque nos ha matado y nos ha hecho dos goles. El juego y la actitud era buena, era lo que pensábamos, pero eso conlleva riesgos y nos han superado".

El preparador malaguista hizo su gesto más desalentador al ser preguntado por los cánticos de la afición, que ayer pidieron por primera vez su marcha. "Estoy concentrado en el partido y me limito a dirigir y a ayudar al equipo a ganar. Paso absolutamente de lo que pase fuera del terreno de juego", comentó, y añadió particularmente molesto: "El análisis de los cánticos tengo que hacerlo en privado, si lo hago público podría arrepentirme".

Ahora llegan unas vacaciones visiblemente amargas. El mes de enero será de trabajar para buscar refuerzos. Juande Ramos no entró a valorar más: "Todo depende de la economía, de la dirección deportiva y de las opciones que tengamos".

Además del entrenador, también pasaron Miguel Torres y Chory Castro por zona mixta para dar la cara y pedir disculpas, por segundo partido consecutivo, a la afición.

El madrileño repitió tras declarar en Sevilla y quiso ponerse del lado del aficionado: "No es un sentimiento sólo del malaguismo, es también nuestro. La Copa es una competición con mucho que ganar para lo poco que ofrece y la idea era pasar. Felicitar al Córdoba porque lo ha hecho muy bien y no hemos estado a la altura. Pedir disculpas a la afición y ojalá que en 2017 sean un jugador más y nos ayuden". Insistió en que la actuación es "responsabilidad de todos" y pide mejorar a la vuelta: "Ojalá cuando volvamos todos sepamos lo que es jugar aquí y seamos responsable. Intentaremos llevar un enero muy difícil con el cuchillo entre los dientes".

Tanto Miguel Torres como Chory Castro se refirieron a Boyko, uno de los principales objetivos de las quejas del público. "Me ha dado pena porque lleva poco con nosotros. Nunca se ha enfrentado a nadie y trabaja desde la humildad", señaló el defensa, mientras el uruguayo insistió en que "está muy dolido": "El público se volcó hacia él y lo que tenemos que hacer es animarlo a seguir trabajando y que no se rinda". "Tenemos que descansar, reflexionar y cargar las pilas para sacar esto todos juntos", añadió el interior malaguista.