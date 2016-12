Juande se despide de la plantilla

El ya ex entrenador del Málaga C. F., Juande Ramos, se ha despedido este miércoles de la plantilla blanquiazul. Alrededor de las 10:00 llegaba a La Rosaleda, donde también estuvo su segundo entrenador, José Gómez. Media hora más tarde abandonaba las instalaciones sin hacer declaraciones.

Cinco días después de que el jeque dejara entrever en un tuit la marcha del técnico manchego, Juande y el Málaga pusieron fin a una desilusionante segunda etapa al frente del banquillo blanquiazul. Era el club quien hacía oficial la resolución del contrato del técnico "de manera amistosa", señalando también el agradecimiento a Juande por "su trabajo y honestidad", deseándole mucha suerte para el futuro.

Pero lo que no se esperaba es que Juande explicara los motivos de su renuncia. Lo hizo mediante una misiva que el propio club hizo pública, en la que el ex entrenador del Málaga deja claro que ha decidido desligarse de "una situación que me incomoda y no me satisface".