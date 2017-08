Juankar: "Ya tenía ganas de estar fijo en un sitio"

A la tercera fue la vencida. Tras dos presentaciones como jugador cedido, Juankar ya es propiedad del Málaga. El club cerró el trueque con el Sporting de Braga por los servicios de Ricardo Horta y el zurdo madrileño firma por cuatro temporadas con la entidad de Martiricos.

"Ya tenía ganas de estar fijo en un sitio, sobre todo aquí. Siempre lo dije desde que llegué, que soy uno más aquí, me han tratado como parte de una gran familia. Estoy muy feliz de la renovación por cuatro años y ser parte de este proyecto para seguir creciendo en Málaga", explicaba Juankar, que recordaba que tras pertenecer durante varios años al Sporting de Braga no ha estado nunca en la bella ciudad del norte de Portugal: "No he ido nunca a Braga, por circunstancias del negocio y de contratos pertenecí al club. Me han hablado muy bien de la ciudad pero me quedo de todas formas en Málaga si me dan a elegir.

"Cambia la tranquilidad y la estabilidad", razona el jugador de banda sobre el cambio de situación: "No era sólo yo, mi novia, la incertidumbre de recoger las cosas de donde has estado... Ese mes de vacaciones no lo terminas de disfrutar porque no sabes lo que vas a hacer. Por ejemplo, vuelvo de vacaciones el 25 de junio, se queda todo acordado con el club antes de acabar la temporada y tranquilo de que me iba a incorporar. Arnau me llevaba todos los días, pero yo estaba muy nervioso, con todo montado con mi hija y mi novia. Se ha conseguido, por fin".

Las lesiones de Miguel Torres y Ricca hacen ahora indispensable a Juankar en el flanco izquierdo de la defensa. "Ojalá no haya más lesiones. Lo importante es que estemos todos bien. Son dos bajas que nos afectan bastante. Hay partidos de cuatro y otros de cinco defensas. Eso nos condiciona que no estén. Alex Robles, por ejemplo, puede jugar ahí y lo puede hacer muy bien. Trabajaré como si hubiera la máxima competencia, no me voy a relajar. Atrás debes jugar más concentrado, debes minimizar riesgo. En banda izquierda, me da igual delante o atrás, lo que quiero es jugar", decía Juankar, humilde con sus características: "Hay jugadores rápidos que no aprovechan la velocidad, yo intento aprovecharlo porque es mi virtud. Técnicamente soy más flojito pero intento aprovechar mis virtudes".

"El equipo es un vestuario es muy sano. Cecchini llegó y se sintió uno más al momento. La adaptación de los compañeros es rapidísima", explicaba Juankar, que alababa a la última incorporación, Diego González: "Ha entrenado muy bien, es bastante grande, espero no chocar con él (risas). Nos puede aportar muchísimas cosas. Todo lo que sea ayudar, bienvenido".