Juankar podría volver en marzo

Más de uno no se lo va a creer, pero Juankar podría regresar a los terrenos de juego en la mitad de tiempo que estaba previsto. Lo ha confirmado el mismo futbolista en una entrevista concedida a COPE Málaga, en la que cuenta que su lesión es menos grave de lo que se comunicó en un principio y que eso le puede llevar a vestirse de corto otra vez a finales de marzo o a inicios de abril.

"¡De perderme medio año a estar en tres meses con el equipo si todo va bien! Era una rotura parcial, tenía roto menos de la mitad (un 60-70%), han decidido no tocarlo y que esa parte la fortalezca la musculatura", aseguró Juankar, que añadió: "Veremos también mis sensaciones. Estoy encantado, lo siguiente es que el equipo le gane el lunes al Espanyol y que ese sea un año distinto, mejor que el pasado. Sigo confiando en mis compañeros".

El jugador madrileño cuenta cómo se ha producido este giro de los acontecimientos tan radical: "Todo el dolor se va al ligamento interno, donde tuve el esguince grande y por lo que se retrasó la operación. Yo que tenía roto el cruzado no lo sabía, no suele ser doloroso y no tenía ni idea. Pero este martes me hice una resonancia y el traumatólogo me dijo que tenía buena pinta y que igual no le tenía que meter mano al cruzado, que una vez abriera para ver el menisco vería si habría suficiente fibra para mantener el cruzado y lo comprobaron".

Así que Juankar, cuya operación tuvo que retrasarse de fecha cuando estaba prevista para el 21 de diciembre (el día que el Málaga jugó en Mendizorroza conta el Alavés), ha salido favorecido con el cambio. Los días de margen provocaron que el pasado día 2 no tuviese que ser intervenido del ligamento cruzado, aunque eso es lo que comunicó el club de Martiricos de manera oficial.

Hay que recordar que la lesión de Juankar (que se produjo en el Real Madrid-Málaga de finales de noviembre) le iba a tener, en teoría, seis meses KO. El club, al tratarse de un lesionado de larga duración, utilizó su ficha para reforzarse y acabó fichando a Ignasi Miquel. El veloz jugador blanquiazul está ahora sin ficha, aunque deja eso en manos del director deportivo: "Hablé con Husillos y eso no me preocupa. Primero a recuperarme bien y a ver cómo va todo. Mario sabe hacer bien su trabajo, no le quiero meter bulla".

Para que Juankar pueda recuperar su ficha y jugar con el Málaga en la recta final de la temporada, además de recuperarse físicamente, tendrá que esperar a ver qué salidas y llegadas se producen en este mercado invernal. Si todo sale como quiere el club, tendrá hueco.