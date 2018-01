Juankar no puede volver a ser inscrito y Rolan es un enigma total

Juankar puede centrarse en su recuperación y en volver lo antes posibles a los entrenamientos. Lo de volver a vestirse de corto, será más bien en amistosos o ya tendrá que esperar a la pretemporada. Porque este curso no puede volver a ser inscrito, tal y como confirmó el Málaga a este medio. Hay que recordar las peculiaridades del caso. Así, en bruto, Juankar se lesionó de gravedad; dejó su ficha libre para que llegase otro futbolista fuera de fechas de mercado (Ignasi Miquel); se operó (casi dos semanas después de lo previsto y para cerrar el círculo; en la primera entrevista que concedió después de la intervención, dijo que en lugar de seis meses parado estaría sólo tres y que había hablado con Husillos del asunto pero que no le quería meter "bulla". El reglamento no permite la reinscripción de un futbolista, que estuvo el viernes de visita en el entrenamiento.

Y de Juankar a Diego Rolan. El uruguayo regresó de Madrid, sigue sin querer operarse, pero en el club siguen esperando a sentarse con él y tomar una decisión. Nadie puede asegurar que este sábado se entrene (aunque fuentes cercanas al jugador aseguran que es su deseo). Rolan arrastra una lesión en el tendón de Aquiles que está pidiendo quirófano a gritos, pero el charrúa está resistiéndose todo lo que puede y más. Está empeñado en seguir con un tratamiento conservador. Faltan capítulos por escribir.