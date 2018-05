Juanpi, sin rastro de lesión

Esto dijo José González al término del partido contra el Alavés de Juanpi Añor: "Está con problemas de los isquiotibiales, todavía no está al nivel deseado. No lo he visto entrenando bien esta semana [la pasada], hasta que no entrene bien no estará en la convocatoria. El que no entrene bien no va a estar, y debe ser que físicamente no está bien". Sin embargo, esa misma semana había estado en la lista para el Betis y, ayer, el venezolano se entrenó con absoluta normalidad en la primera sesión de esta semana. Algo no cuadra.

Por otro lado, en la tarde de ayer se vio integrado con el grupo y actuando con normalidad al capitán Recio, que hasta participó en los partidillos, si bien es cierto que lejos de su mejor versión. Se sumaron también Samu García y Kuzmanovic, que venían también arrastrando molestias. Juanpi fue uno más, lo mismo que los canteranos Kellyan, Iván Rodríguez, Ian Soler y Alberto López. Cengo y Peñaranda continúan sin aparecer por el Ciudad de Málaga, aunque tienen permiso del club. En el gimnasio se quedaron Torres, Ricca y Chory.