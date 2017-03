Juanpi vence al pubis y ya entrena con el grupo

Hace casi un mes y medio que Juanpi Añor no disputa ni un minuto con el Málaga. El motivo fue una inoportuna, dolorosa e impredecible lesión de pubis que le ha traído todo este tiempo por el camino de la amargura. Se trata de una lesión complicada, en la que de un día para otro puede cambiar todo, pero que Juanpi parece haber olvidado. Al menos, ayer se unió al trabajo con el resto de la plantilla y presentó sus credenciales para estar en una convocatoria más pronto que tarde.

Cabe señalar que el venezolano completó con el grupo únicamente la primera parte de la sesión. Algo que apenas podía intuirse apenas unos días atrás. Jornadas oscuras para un Juanpi que no terminaba de sentir mejoría con el tratamiento. Y es que los deportistas recelan en demasía de cualquier tipo de lesión en el pubis. Suelen argumentar que el dolor aparece y desaparece a su libre voluntad y que, lo que hoy puede ser un día de fantásticas sensaciones, mañana puede ser lo contrario.

Por ello es por lo que el club quiere que la cautela sea la nota predominante en el regreso de Juanpi, al que se le necesita dadas las continuas ausencias en el centro del campo. Así ocurrió en el primer envite con Míchel al mando, el de la pasada jornada frente al Alavés. No estaba tampoco Fornals, por sanción, y al técnico madrileño no le quedó más remedio que apuntalar su once con dos delanteros y perder una pieza en el centro.

Una circunstancia obligada que el entrenador del Málaga ya avanzó en la víspera del duelo ante los de Mendizorroza. De hecho, el ahora patrón del vestuario blanquiazul ha sido durante su aventura en los banquillos un firme defensor del 4-2-3-1, pero en la pasada fecha le faltaba a un hombre que pudiera cumplir como mediapunta. Justo la posición en la que Juanpi descolló en un inicio de año sensacional, aunque con Gracia se hizo mayor acostado en la banda derecha.

Sea como fuere, el Málaga necesita el máximo número de efectivos para sacar las castañas del fuego. Y es ahí donde el talento a borbotones del venezolano puede antojarse como clave. Aunque Fornals, un comodín durante toda la temporada, ha sido uno de los más destacados en esta travesía por el desierto del Málaga; el equipo blanquiazul echó de menos a un jugador diferente como Juanpi, aunque éste no terminó de consolidarse con Marcelo Romero en el banquillo.

Ahora se abre una nueva puerta para el vinotinto, al que se le vio en las últimas semanas algo tocado anímicamente por una lesión que no terminaba de marcharse y que lo ha hecho justo en un momento vital de la temporada. Juanpi asoma el hocico y Míchel y el malaguismo lo celebra.