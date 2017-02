Juanpi vuelve a sonreír

"Ha sido muy fácil, no hubo ningún problema". Eso decía Juanpi ayer en la escenificación de su renovación hasta 2021. Pero su sonrisa era diferente, más estirada, más natural. Últimamente costaba encontrarla. Y ayer apareció. Como si fuera una semblanza de lo que va a pasar con su fútbol a partir de ahora. No está siendo un buen año por irregular. Quizá víctima de la propia expectativa que había generado con un gran fútbol la pasada campaña. El de ayer se parecía más al Juanpi que está en el imaginario de todos los aficionados, ese Juanpi descarado y resolutivo. Una situación de tensión pesaba sobre sus maneras en el campo, quizá de manera subconsciente era que no llegara la rúbrica a su renovación. Sea o no, se acabó ese yugo. Vuelve la sonrisa de Juanpi.

Fue, además, una sonrisa compartida. Contagiosa. Se vio en el propio jeque, que no quiso perderse el acto, y en la de Arnau, que confía ciegamente en sus condiciones. El lunes será el primer test para ver si esto da un impulso al venezolano. "Como dije en mi primera renovación, hoy [por ayer] puedo volver a decir que es uno de los días más felices de mi vida. Estoy donde quiero estar por muchos años, espero seguir dando muchas alegrías", comentó ayer, radiante, el atacante.

"Este año no ha sido igual, pero deseo jugar y que las cosas salgan en beneficio del equipo"

Las palabras del internacional vinotinto eran las propias de quien deseaba fervientemente continuar de blanco y azul: "Bueno, queda mucho para el 2021. Me centro más en el día a día. Poder volver a renovar donde he crecido, donde me he formado. Llevo casi toda la vida, desde los 15, 16 años... No me imaginaba esto. Esperemos que haya más renovaciones en mi carrera en Málaga. Me siento cómodo y feliz aquí en casa".

Durante su comparecencia, a Juanpi pareció pasarle por la mente todo el pasado en un segundo. "Desde el primer momento que llegué mi sueño era llegar al primer equipo. De haber llegado de paquete de Rondón o apadrinado por él, como se decía... se le puede dar las gracias por esa ayudita. Me siento muy feliz y contento por esta renovación. No me quedan palabras nada más que de agradecimiento para esas personas que lo hicieron posible", aseguró un Juanpi que personifició ese agradecimiento en el "club, el presidente y Arnau por la confianza".

También se mojó el 10 blanquiazul acerca de si este nuevo blindaje hará que su rendimiento mejore de manera inminente. "La confianza la tengo desde siempre. Pueden salir o no las cosas, pero mi confianza es plena. Mi mentalidad siempre ha sido la del trabajo, la de ser positivo ante cualquier cosa y no salgo de eso en ningún momento. Esta renovación, si ya tengo confianza, me dará aún más", dijo en primera instancia, aunqueposteriormente entró más en materia: "Yo me siento muy bien. Sí es verdad que a veces las cosas no salen como un quiere. Pero trabajo al máximo día a día y con la misma ilusión y mentalidad de siempre. Este año no ha sido igual, pero estoy deseando jugar otra vez y que las cosas salgan en beneficio del equipo".

Con el Gato Romero sus oportunidades están siendo más discontinuas -en el último encuentro, de hecho, se quedó sin disputar un solo minuto-, aunque Juanpi quiso subrayar una notable sintonía con el técnico charrúa. "Tenemos mucha química con nuestro entrenador. Además de lo profesional, tenemos una relación bastante abierta con él y eso hace que nos sintamos mejor en el campo. Es lo que el jugador necesita. El ambiente diario es una maravilla y eso se agradece", manifestó Juanpi, que confía en que pronto la mejora se traducirá en buenos marcadores: "En resultados no se ha demostrado ese cambio tan positivo, pero en juego sí. Van a llegar. Tenemos confianza plena en nuestro entrenador. Van a salir las cosas bien", añadió Juanpi.