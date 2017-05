Jueces a golpe de deseo

Jornada tras jornada el nuevo Málaga sigue confirmando que este equipo vivió bajo mínimos de sus posibilidades durante gran parte de la temporada. No solo muestra su buen nivel en juego, sino capacidad de sufrimiento y poder remangarse a currar cuando toca en el partido.

No estar ni arriba ni abajo en el tramo final hace del Málaga juez involuntario del destino de la Liga. El domingo fue el de Europa y el próximo domingo marcará el devenir del alirón. La Real era la que se la jugaba y cierto es que no puso mucho más carne en el asador de la que pusieron los de Martiricos. De hecho, desde primera hora el Málaga dejó claro que no iba a vender barata su derrota y se defendió ante el empuje de la Real; bien es cierto que con más corazón que juego.

Los de Eusebio estuvieron cerca de adelantarse en el comienzo con un remate de cabeza que salvaría Recio bajo palos. No perdonaría poco después Xabi Prieto desde los once metros en un penalti más que discutible. Pero el Málaga seguía a lo suyo, sabiendo que iba a tener sus opciones y conseguiría el empate sería obra de Luis Hernandez tras el rebote de un gran disparo de Juan Carlos.

En la segunda mitad, los de Eusebio, conscientes de lo que se jugaban, apretaron y metieron a los de Michel en su área. Generaron situaciones sin demasiado peligro exceptuando un remate de cabeza que se estrellaría en el palo de Kameni. La respuesta del Málaga llegó nuevamente en disparo lejano, donde un Recio inspirado sorprendería a Rulli y los andaluces estuvieron cerca de dar la campanada.

Sin embargo, la Real hizo bueno el refrán de que el que la sigue la consigue y, tras centro de Íñigo Martinez, Jon Bautista de cabeza lograría un merecido empate. Sandro, sin gran brillo, tuvo una última oportunidad antes del final. Ahora nos visita el Real Madrid; un partido en el que, digan lo que digan, el Málaga tiene mucho hambre para competir.

Hambre Hay un alto grado competitivo en el equipo Venimos comentándolo todas las semanas, pero es cierto que este Málaga es capaz de sobreponerse a cualquier situación adversa en el partido y sabe disputarlo.

Peligro El "¡uy!" está siempre en la boca Da gusto ver un equipo con capacidad llegadora. Si bien es cierto que en este encuentro los de Míchel no generaron muchas ocasiones,fueron certeros y metieron dos goles que les valieron un punto.

Conexión Descubrimos al Recio más todoterreno El mediocentro paleño no sólo está siendo vital en el resurgir del equipo por el juego, sino que se está destapando con una gran faceta goleadora. Tiene confianza y se deja notar.

En la cabeza de Míchel

Muchos dolores de cabeza le habrá traído al técnico la baja del baluarte Ignacio Camacho. El técnico optó finalmente por cambiar el sistema ante una Real Sociedad que se antojaba peligrosa. 1-5-4-1 fue el dibujo que presentó el Málaga, con el que sin mantener un gran dominio de balón fue capaz de frenar las acometidas del equipo de Eusebio. Con los cambios, Michel dio pasos adelante para intentar lograr una victoria que a punto estuvo de llevarse.