"¿Jugar en lunes? Se hace muy larga la semana"

El Málaga jugará su segundo de tres partidos en lunes ante Las Palmas. Zdravko Kuzmanovic pasó ayer por rueda de prensa, donde reconoció lo tedioso de las jornadas intersemanales con cierta resignación. "Se hace la semana muy larga, con mucho tiempo para trabajar. Es mejor jugar sábado o domingo, pero jugamos el lunes y nos tenemos concentrar sólo en este partido", expresó el serbo suizo, que avanza a buen ritmo su uso del español.

Respecto al partido en sí, el medio centro blanquiazul lo definió como "muy difícil, contra un equipo bueno", pero asegura que el parón ha sido un bálsamo: "Hemos trabajado muy bien estas dos semanas, tenemos calidad y es importante ganar este partido, porque jugamos en casa. Después tenemos un calendario difícil contra equipos importantes. Sólo pensamos ahora en ganar este partido contra Las Palmas".

Kuzmanovic aprovechó también para echar un capote a las dos últimas llegadas de este mercado: "A Rolón lo he visto en los entrenamientos, es un buen jugador. Rolan está saliendo de la lesión y lo veremos cuando se recupere. Vamos a necesitarlos a todos, parecen dos buenos jugadores e interesantes".

El cedido por el Basilea se queda con la recuperación total de su dolencia en el tendón de Aquiles que lo tuvo parado todo el año pasado. "Ya no tengo dolor en el tendón, está muy bien. El entrenador, cuando me puso en el primer once genial, lo que quiero es jugar todos los partidos y estoy preparado", comentó Kuzmanovic, que ve una necesidad de puntos "y tiempo para tener tranquilidad de seguir trabajando".