Kameni: "Buscábamos esta victoria hace mucho"

El Málaga se llenó de vida anoche en Gijón. A veces se recurre a tópicos para hablar del fútbol, se habla de elementos triviales que realmente no influyen en nada en el juego. Ayer sí quedó patente algo con lo que se discrepa mucho: la cabeza. El Málaga de la segunda mitad, con el 0-1 a favor, volvía a disfrutar del fútbol, de precisión e ideas, de frescura.

El primero en saltar a la palestra fue Kameni, clave en el capital triunfo con varias intervenciones: "Buscábamos esta victoria desde hace mucho. Volver a encontrar una dinámica positiva, estos tres puntos son muy importantes. Nos da mucha alegría. Sabíamos la necesidad y hoy [por ayer] volvemos a casa con ellos muy contentos".

Llorente, asentando de nuevo en el once con actuaciones notables desde la llegada de Míchel, mostró también el entusiasmo del grupo y la importancia del triunfo: "Era un partido muy importante, ellos tenían más necesidad que nosotros. Si perdíamos nos metíamos en un apuro en el que no queremos meternos. Hemos cogido oxígeno pero no hay que despistarse, llega un calendario muy complicado y hay que salir a por todas". Su compañero en la zaga, Luis Hernández, indicaba la misma alegría en el vestuario: "Es una victoria importante para nosotros. Sabíamos lo que nos jugábamos aquí, sobre todo para romper la dinámica. Hemos sacado los tres puntos en un campo complicado, a nivel colectivo nos vamos muy contentos".

Kameni fue determinante en los últimos minutos con el Sporting volcado: "Suele pasar cuando juegas fuera de casa si no matas el partido, los últimos minutos van a venir como indios a meter balones en el área para intentar sacar algo". "Está claro que hemos tenido ocasiones como para no sufrir al final, pero así salimos más respaldados. Todo el equipo ha trabajado desde la delantera a la portería y todos nos lo merecíamos. Cuando defendemos lo hacemos todos. Hemos estado sólidos. El fútbol estaba siendo injusto y con esta victoria salimos reforzados", indicaba Llorente haciendo hincapié en esos últimos minutos donde dieron un paso atrás y apareció el camerunés.

"Cuando hay una plantilla con capacidad para otras situaciones y no sacamos los puntos, parece que nos cuesta mucho, la victoria de hoy nos da confianza y tranquilidad para hacer nuestro juego", indicaba Luis Hernández sobre la importancia de este triunfo para los intereses blanquiazules. El central vivió una sensación contradictoria en El Molinón: "He venido a un campo que me ha dado mucho, hemos pasado cosas muy bonitas y también jodidas. Contento lógicamente por la victoria de mi equipo pero a la vez triste por dejar al Sporting a cinco puntos de la salvación."