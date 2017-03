Kameni y Sandro siguen apretando

También es consciente de ello Denys Boyko, que trata de no bajar el pistón un ápice. Hace semanas que se ve al ucraniano trabajando a un nivel alto y el propio guardameta camerunés lo nota, sabe que un solo despiste le puede costar caro en futuras alineaciones.

Tampoco es que estuviera al cien por cien, pero ya pudo ejercitarse un rato, algo impensable el día anterior. Las previsiones médicas hablan de su incorporación al mismo ritmo que los demás a mediados de semana si no surgen contratiempos.

Aunque no ha habido novedades en la portería desde la llegada de Míchel, en cada entrenamiento sigue latente el runrún de que el técnico podría recuperar a Boyko en cualquier momento. Por eso cualquier problema, por leve que sea, puede ser definitivo para empujar al técnico a un cambio. Kameni parece saberlo y por ello está forzando la máquina para que desaparezcan las molestias que le han acompañado en el gemelo izquierdo durante las últimas sesiones de trabajo. Ayer quedó clara su mejora abandonando el gimnasio para volver a trabajar con sus compañeros y competidores.

En-Nesyri volverá lesionado del amistoso ante Túnez

Lo que se trata de evitar a toda costa en los partidos de selecciones ocurrió, para infortunio del Málaga. Youssef En-Nesyri se lesionó contra Túnez. En principio, la dolencia no es grave, aunque tendrá que ser sometido a pruebas que confirmen el alcance. A la hora de juego, el delantero malaguista, que había arrancado como titular, recibió una fuerte patada del meta tunecino, Ben Mustapha, y tuvo que ser sustituido ante el dolor. Hoy habrá más noticias, aunque se espera que todo quede en un susto. Hubo más representación blanquiazul por el mundo. Mikel Villanueva esperaba su oportunidad ante Chile de madrugada, Peñaranda participó en un amistoso de la sub 20 vinotinto con asistencia de gol y Harper tuvo minutos en el empate sin goles de Escocia sub 21 frente a Estonia.