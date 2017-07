Kameni afea a Míchel: "No me dijo a la cara que no me quería"

Carlos Kameni se fue del Málaga con un mal recuerdo de Míchel. Así lo dijo, al menos, en una entrevista en Mundo Deportivo, en el que despotricó contra el entrenador. "Un día me vino el director deportivo y me dijo que Michel prefería a otro portero y que si seguía en el Málaga no iba a jugar. Me quedé de piedra. Pero lo que más me dolió fue que el míster no se atreviera a decírmelo a la cara", dijo Kameni: "Tuve una charla con él un mes antes de terminar la Liga y ni tan siquiera me lo mencionó, a pesar de que ya tenía la decisión tomada y ya sabía que me estaban ofreciendo a otros equipos. Ya no soy un niño, el que manda es él, el que pide los jugadores es el entrenador. No fue valiente, lo mínimo que podía hacer Míchel era dar la cara".